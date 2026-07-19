இந்தியா vs இங்கிலாந்து 3ஆவது ஒருநாள் போட்டி: தொடரை வெல்லப்போவது யார்?
இந்த போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணியே தொடரைக் கைப்பற்றும் என்பதால், ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பு உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
Published : July 19, 2026 at 1:24 PM IST
ஹைதராபாத்: ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணியும், ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணியும் மோதும் மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி லண்டனில் உள்ள லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது.
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, தற்போது 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. பர்மிங்ஹாமில் நடைபெற்ற முதலாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்திலும், கார்டிஃபில் நடைபெற்ற இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்திலும் வெற்றிபெற்று 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரை சமன்செய்துள்ளன.
இதையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மிக முக்கிய மூன்றாவது மற்றும் இறுதிப் போட்டி இன்று நடைபெறவுள்ளது. லண்டனில் உள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இப்போட்டியானது நடைபெறவுள்ளது. இதில் வெற்றிபெறும் அணியே தொடரைக் கைப்பற்றும் என்பதால், ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பு உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
London Calling 📍👋 #TeamIndia has arrived for the all-important series decider 🙌#ENGvIND pic.twitter.com/TwpVIepLw1— BCCI (@BCCI) July 18, 2026
இந்திய அணி
முதலாவது ஒருநாள் போட்டியில் அபார வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி, இரண்டாவது போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவி ஏமாற்றமளித்தது. குறிப்பாக, மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் பெரிய அளவில் ரன்களைச் சேர்க்கத் தவறியதே இந்தத் தோல்விக்கான முக்கியக் காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், கேப்டன் ஷுப்மன் கில், விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோர் சிறப்பான ஃபார்மில் இருப்பது அணிக்கு வலுவான நம்பிக்கையை அளிக்கிறது.
அணியின் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில், ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் அக்ஸர் படேல் ஆகியோர் தொடர்ந்து சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கி வருகின்றனர். இவர்களுடன் இணைந்து ஷிவம் தூபே மற்றும் இளம் வீரர் குர்னூர் பிரார் ஆகியோரும் தங்களின் பங்களிப்பை அளித்து வருகின்றனர். இதற்கிடையே, வாஷிங்டன் சுந்தர் காயம் காரணமாக இந்த ஒருநாள் தொடரிலிருந்து திடீரென விலகியுள்ளது இந்திய அணிக்குச் சற்று பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இங்கிலாந்து அணி
மறுபுறம், ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி முதல் போட்டியில் படுதோல்வியைச் சந்தித்தாலும், இரண்டாவது போட்டியில் வலுவான கம்பேக் கொடுத்து அசத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, அந்த அணியின் அனுபவ வீரர் ஜோ ரூட் அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் அரைசதம் கடந்து ஃபார்முக்கு திரும்பியுள்ளார். இரண்டாவது போட்டியில் அவர் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்து அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றது இங்கிலாந்து அணிக்கு பெரும் நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது.
இருப்பினும், மற்ற பேட்ஸ்மேன்கள் பெரிய அளவில் ரன்களைச் சேர்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். அணியின் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஆதில் ரஷித் மற்றும் சாம் கரண் ஆகியோர் தங்களது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவது அந்த அணிக்கு கூடுதல் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இரு அணிகளும் சம பலத்துடன் மோதுவதால், இன்றைய ஆட்டத்தில் தொடரைக் கைப்பற்றப் போவது யார் என்ற ஆவலில் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் காத்துள்ளனர்.
Locked in at Lord’s 🔒 pic.twitter.com/zGsRMKrNyN— England Cricket (@englandcricket) July 18, 2026
நேருக்கு நேர்
இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் இதுவரை 112 ஒருநாள் சர்வதேசப் போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 62 போட்டிகளில் அபார வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. மறுபுறம் இங்கிலாந்து அணி 45 போட்டிகளில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ள நிலையில், 5 போட்டிகளில் முடிவேதும் எட்டப்படவில்லை.
நேரலை தகவல்கள்
இங்கிலாந்து - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த டி20 தொடரை, இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளிலும், ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்திலும் நேரலையாகக் காண முடியும். இந்த போட்டி இந்திய நேரப்படி மாலை 3.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு மாலை 3 மணிக்கு நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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இந்தியா: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கேஎல் ராகுல், அக்ஸர் படேல், ஷிவம் தூபே, குர்னூர் பிரார், பிரசித் கிருஷ்ணா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, குல்தீப் யாதவ்.
இங்கிலாந்து: ஜேக்கப் பெத்தல், பென் டக்கெட், ஜோ ரூட், ஹாரி ப்ரூக் (கேப்டன்), ஜோஸ் பட்லர், சாம் கரன், வில் ஜாக்ஸ், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், அடில் ரஷித், பிரைடன் கார்ஸ்.