ETV Bharat / sports

தொடரில் முன்னிலைப் பெறுவது யார்? இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா இன்று மோதல்!

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 35 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 21 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது.

இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா
இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 6, 2025 at 9:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் மூன்றாவது போட்டி குயின்ஸ்லாந்தில் உள்ள கராரா ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ளது.

ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இந்திய அணி தற்சமயம் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் போட்டியானது மழை காரணமாக கைவிடப்பட்ட நிலையில், இரண்டாவது போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணியும், மூன்றாவது போட்டியில் இந்திய அணியும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளனர். இதனால் தற்போது இத்தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் உள்ளது.

இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான நான்காவது டி20 போட்டி இன்று குயின்ஸ்லாந்தில் உள்ள கராரா ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த ஆட்டத்தில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரில் முன்னிலைப் பெறுவதுடன், தொடரை வெல்லும் வாய்ப்பையும் பெறும் என்பதால், இதில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

இந்திய அணி

சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, இரண்டாவது ஆட்டத்தில் தோல்வியைத் தழுவினாலும் மூன்றாவது போட்டியில் சிறப்பான வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இதனால் இந்த போட்டியிலும் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று தொடரில் முன்னிலைப் பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. இருப்பினும் இந்த போட்டிக்கான இந்திய அணியில் இருந்து குல்தீப் யாதவ் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது அணிக்கு சற்று பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.

அணியின் பேட்டிங்கில் சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஷுப்மன் கில் உள்ளிட்டோர் வலு சேர்க்கின்றனர். அணியின் பவுலிங்கைப் பொறுத்த வரையில் வாஷிங்டன் சுந்தர், வருண் சக்ரவர்த்தி தொடர்ந்து எதிரணிக்கு நெருக்கடியைக் கொடுத்து வருகின்றனர். அவர்களுடன் ஜஸ்பிரித் பும்ராவும் அணியில் இருப்பதால், நிச்சயம் எதிரணிக்கு சவாலை கொடுப்பார்கள் என்ற சந்தேகமில்லை.

ஆஸ்திரேலிய அணி

மறுபக்கம் மிட்செல் மார்ஷ் தலைமையில் களமிறங்கியுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணியானது, கடந்த போட்டியில் இறுதி வரை போராடியும் தோல்வியைத் தழுவியது. இதனால் இப்போட்டியில் அதற்கான பதிலடியைக் கொடுக்கும் முனைப்பில் அந்த அணி விளையாடவுள்ளது. மேலும் இப்போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் டிராவிஸ் ஹெட் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். இதனால் கிளென் மேக்ஸ்வெல் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பிடிப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

அணியின் பேட்டிங்கில் மிட்செல் மார்ஷ், மேத்யூ ஷார்ட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், டிம் டேவிட், மிட்செல் ஓவன் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் ஆடம் ஸாம்பா, கிளென் மேக்ஸ்வெல், நாதன் எல்லிஸ், பென் துவார்ஷுயிஸ் ஆகியோரும் இருப்பது அணிக்கு பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இந்த போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற்று தொடரில் முன்னிலை பெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 35 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 21 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் ஆஸ்திரேலிய அணி 12 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கும் நிலையில், இரண்டின் போட்டிகளின் முடிவு எட்டப்படவில்லை. இதனால் இந்த போட்டியில் இந்திய அணி தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை தொடருமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

கராரா ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானம்

கராரா ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானம் பவுலர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை நடைபெற்ற 9 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 04 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணி 04 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணியின் கேப்டன் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்

ஆஸ்திரேலியா-இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த தொடரை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி மதியம் 1.45 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 1.15 மணிக்கு நடைபெறும்.

இதையும் படிங்க:

  1. ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிப்பு - கொன்ஸ்டாஸ் நீக்கம், அறிமுக வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு!
  2. சல்மான் ஆகா, ரிஸ்வான் அரைசதம் - தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் த்ரில் வெற்றி!

உத்தேச லெவன்

இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, சுப்மான் கில், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜிதேஷ் சர்மா / சஞ்சு சாம்சன், ஷிவம் துபே, அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா

ஆஸ்திரேலிய அணி: மிட்ச் மார்ஷ் (கேப்டன்), மிட்ச் ஓவன், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், கிளென் மேக்ஸ்வெல், டிம் டேவிட், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், மேத்யூ ஷார்ட், நாதன் எல்லிஸ், சேவியர் பார்ட்லெட், மேத்யூ குஹ்னெமன், மஹ்லி பியர்ட்மேன்/பென் துவார்ஷுயஸ்

TAGGED:

INDIA VS AUSTRALIA
IND VS AUS 4TH T20I
AUS VS IND MATCH PREVIEW
இந்தியா VS ஆஸ்திரேலியா
AUS VS IND MATCH PREVIEW

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

Exclusive: 'வரும் தை பொங்கல் எங்கள் கிராமத்தில் தான்' - உறுதி எடுத்துக்கொண்ட நாட்டாகுடி மக்கள்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.