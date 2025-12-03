வெற்றி உத்வேகத்தில் இந்தியா; பதிலடி முனைப்பில் தென்னாப்பிரிக்கா - வெற்றி யாருக்கு?
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 95 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், தென்னாப்பிரிக்க அணி 51 போட்டிகளிலும், இந்திய அணி 46 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
Published : December 3, 2025 at 6:31 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று ராய்ப்பூரில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி தற்சமயம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 17 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.
இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இரண்டாவது போட்டி இன்று (நவ.03) ராய்ப்பூரில் உள்ள ஷாஹீத் வீர் நாராயண் சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஏற்கெனவே இந்திய அணி முதல் போட்டியை வென்றுள்ள நிலையில், இந்த போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்றுமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
December 1, 2025
இந்திய அணி
கேஎல் ராகுல் தலைமையிலான இந்திய அணி, முதல் ஒருநாள் போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. குறிப்பாக நட்சத்திர வீரர்கள் விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அசத்தியுள்ளதால், இந்த போட்டியிலும் அவர்களில் அதிரடி தொடரும் என்ற உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
அதேசமயம் முதல் போட்டியில் வாய்ப்பு பெற்றும் சோபிக்க தவறிய யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஆகியோருக்கு இந்த போட்டியில் இடம் கிடைக்குமா? என்ற கேள்வியும் உள்ளது. ஒருவேளை அவர்களுக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்படும் பட்சத்தில் திலக் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
A blistering half-century! 🙆♂️— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 30, 2025
A brilliantly fierce knock from Marco Jansen! 🇿🇦
50 runs off just 26 balls, injecting serious life into this run chase! 💥 pic.twitter.com/L0IW2iIFJ5
தென்னாப்பிரிக்க அணி
மறுபக்கம் டெம்பா பவுமா தலைமையில் களமிறங்கியுள்ள தென்னாப்பிரிக்க அணியானது, முதல் போட்டியில் அடைந்த தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்போடு இந்த ஆட்டத்தை எதிர்கொள்கிறது. கடந்த ஆட்டத்தில் அணியின் டாப் ஆர்டர்கள் சோபிக்க தவறியதே தோல்விக்கு காரணமாக அமைந்த நிலையில், இப்போட்டியில் அதனை சரி செய்வார்களா? என்ற எதிர்பார்ப்பும் உள்ளது.
அணியின் பேட்டிங்கில் மேத்யூ பிரிட்ஸ்கீ, டெவால்ட் பிரெவிஸும், பவுலிங்கில் நந்த்ரே பர்கர், ஓட்னியல் பார்ட்மேன் ஆகியோரும், ஆல் ரவுண்டர்களாக மார்கோ ஜான்சன், கார்பின் போஷ் பேட்டிங், பவுலிங்கில் அசத்தி வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாக இருக்கிறது. அவர்களுடன் டெம்பா பவுமா, கேசவ் மஹாராஜ் ஆகியோரும் பிளேயிங் லெவனுக்கு திரும்பும் பட்சத்தில் நிட்சயம் தென்னாப்பிரிக்க அணி வெற்றியைத் தன் வசப்படுத்தும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
" 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗲 & 𝗹𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗴𝗲𝘁 𝗯𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆 𝘀𝗶𝗻𝗴𝗹𝗲 𝗱𝗮𝘆"— BCCI (@BCCI) December 1, 2025
virat kohli on the mental phase he is at at this point of time.#TeamIndia | #INDvSA | @imVkohli | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/j5Nl6ihXQN
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 95 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 51 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் இந்திய அணி 46 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கும் நிலையில், 3 போட்டிகளில் முடிவு எட்டப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ராய்ப்பூர் கிரிக்கெட் மைதானம்
ராய்பூரில் உள்ள ஷாஹீத் வீர் நாராயண் சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இதுவரை ஒரே ஒரு சர்வதேச ஒருநாள் போட்டி மட்டுமே நடைபெற்றுள்ளது. அதில் நியூசிலாந்து அணியை 118 ரன்களில் சுருட்டிய இந்திய அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. இந்தனால் இந்த மைதானத்தில் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கலாம்.
All-out action awaits! 💥— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 25, 2025
As the Test series comes to a close tomorrow, attention now turns to the shorter format. 🏏
Catch every moment of an exciting three-match ODI series, live on SuperSport. 🖥 pic.twitter.com/fzJ2YXWGLy
நேரலை தகவல்கள்
இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த தொடரை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி மதியம் 1.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 1 மணிக்கு நடைபெறும்.
இதையும் படிங்க:
உத்தேச லெவன்
இந்தியா- யாஷவி ஜெய்ஸ்வால், ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், வாஷிங்டன் சுந்தர், கே.எல் ராகுல் (கேப்டன்), ரவீந்திர ஜடேஜா, ஹர்ஷித் ராணா, குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா.
தொடரை வெல்ல டக்கரா 2-வது போட்டிக்குள் இறங்குறாங்க Team India! 💪🏼🔥— Star Sports Tamil (@StarSportsTamil) December 2, 2025
📺 காணுங்கள் | #INDvSA | 2nd ODI | நாளை, 12:30 PM | JioHotstar & Star Sports 2 தமிழில்#StarSportsTamil #TeamIndia pic.twitter.com/LzTQIJRuug
தென்னாப்பிரிக்கா-குயின்டன் டி காக், ஐடன் மார்க்ரம், டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, டோனி டி ஜோர்ஜி, டெவால்ட் பிரெவிஸ், மார்கோ ஜான்சன், கார்பின் போஷ், கேசவ் மஹாராஜ், நந்த்ரே பர்கர், ஒட்னீயல் பார்ட்மேன்