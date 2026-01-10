ETV Bharat / sports

ஒருநாள் தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்குவது யார்? இந்தியா vs நியூசிலாந்து நாளை மோதல்

சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 120 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், இந்திய அணி 62 போட்டிகளிலும், நியூசிலாந்து அணி 50 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

இந்தியா vs நியூசிலாந்து
இந்தியா vs நியூசிலாந்து (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 10, 2026 at 8:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரின் முதல் போட்டி நாளை வதோதராவில் உள்ள பரோடா கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டியானது நாளை (ஜனவரி 11) வதோதராவில் உள்ள பரோடா கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர்.

இந்திய அணி

ஷுப்மன் கில் தலைமையில் இந்திய அணி இத்தொடரை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. முன்னதாக காயம் காரணமாக ஷுப்மன் கில் மற்றும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோர் காயம் காரணமாக தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் தொடரை தவறவிட்டிருந்தனர். இந்த நிலையில் தற்சமயம் இருவரும் காயத்தில் இருந்து மீண்டுள்ளதுடன் அணியின் கேப்டன் மற்றும் துணைக்கேப்டனாக இடம் பிடித்துள்ளனர்.

இதுதவிர ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, கேஎல் ராகுல், ரிஷப் பந்த், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோர் பேட்டிங்கிலும், குல்தீப் யாதவ், வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவீந்திர ஜடேஜா, முகமது சிராஜ், ஹர்ஷித் ரானா, அர்ஷ்தீப் சிங் உள்ளிட்டோர் பந்து வீச்சிலும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

நியூசிலாந்து அணி

மறுபக்கம் நியூசிலாந்து அணி மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் தலைமையில் இந்த தொடரை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இந்த தொடருக்கான நியூசிலாந்து அணியில் ஜேக்கப் டஃபி, ரச்சின் ரவீந்திரா, கேன் வில்லியம்சன், வில்லியம் ஓ ரூர்க், பிளைர் டிக்னர் உள்ளிட்டோர் காயம் காரணமாக அல்லது பணிச்சுமை காரணமாக அணிகளில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அதேசமயம் பேட்டிங்கில் டெவான் கான்வே, ஹென்றி நிக்கோலஸ், கிளென் பிலீப்ஸ், வி யங், மிட்செல் ஹெய் உள்ளிட்டோர் உள்ளனர். பந்துவீச்சை பொறுத்தவரையில் கைல் ஜேமிசன், ஆதித்யா அசோக், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ், மைக்கேல் ரே உள்ளிட்டார் இருக்கும் நிலையிலும், அனுபவமிக்க பந்துவீச்சாளர்கள் இல்லாதது அணிக்கு பெரும் சிக்கலாக பார்க்கப்படுகிறது.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 120 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 62 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் நியூசிலாந்து அணி 50 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், 8 போட்டியில் முடிவு எட்டப்படவில்லை.

பரோடா கிரிக்கெட் சங்க மைதானம்

வதோதராவில் உள்ள பரோடா கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் இதுவரை 3 சர்வதே ஒருநாள் போட்டிகள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ளது. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 2 முறையும், சேஸிங் செய்த அணி ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. மேலும் பனியின் தாக்கம் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்

இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இந்த தொடரை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி மதியம் 1.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 1 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

இந்தியா: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கேஎல் ராகுல், ரவீந்திர ஜடேஜா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ரானா, முகமது சிராஜ், அர்ஷ்தீப் சிங்.

நியூசிலாந்து: டெவான் கான்வே, நிக் கெல்லி, வில் யங், ஹென்றி நிக்கோலஸ், டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலீப்ஸ், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ், கைல் ஜேமிசன், ஆதித்யா அசோக்.

இதையும் படிங்க

அணிகள்

இந்திய ஒருநாள் அணி: ஷுப்மன் கில், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, கேஎல் ராகுல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவீந்திர ஜடேஜா, முகமது சிராஜ், ஹர்ஷித் ரானா, பிரசித் கிருஷ்ணா, குல்தீப் யாதவ், ரிஷப் பந்த், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அர்ஷ்தீப் சிங், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்.

நியூசிலாந்து ஒருநாள் அணி: மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் (கேப்டன்), ஆதித்யா அசோக், கிறிஸ்டியன் கிளார்க், ஜோஷ் கிளார்க்சன், டெவான் கான்வே, ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ், மிட்செல் ஹேய், கைல் ஜேமிசன், நிக் கெல்லி, ஜெய்டன் லெனாக்ஸ், டேரில் மிட்செல், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், கிளென் பிலிப்ஸ், மைக்கேல் ரே, வில் யங்.

TAGGED:

INDIA VS NEW ZEALAND
IND VS NZ PITCH REPORT
VIRAT KOHLI RETURN IND VS NZ
இந்தியா VS நியூசிலாந்து
INDIA VS NEW ZEALAND MATCH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.