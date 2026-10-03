சண்டிகரில் வெஸ்ட் இண்டீஸை 'ஒயிட் வாஷ்' செய்யுமா இந்தியா?
இந்தியா ஏற்கெனவே தொடரை வென்றுவிட்டதால், இன்றைய போட்டிக்கான பிளேயிங் லெவனில் முகமது சிராஜ், அன்ஷுல் கம்போஜ் போன்ற வீரர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : October 3, 2026 at 9:01 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் இறுதி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி, பஞ்சாப் மாநிலம் நியூ சண்டிகரில் உள்ள பிசிஏ சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, தற்போது மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் கவுகாத்தியில் நடைபெற்று முடிந்த பரபரப்பான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி நிர்ணயித்த 405 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை அதிரடியாக விரட்டியடித்த இந்திய அணி, 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வரலாற்றுச் சாதனை வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
இதன் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் இந்திய அணி ஏற்கனவே கைப்பற்றித் தொடரிலும் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இதையடுத்து, இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் இறுதி ஒருநாள் போட்டி இன்று நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கனவே தொடரைக் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ள இந்திய அணி, இப்போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை 'ஒயிட் வாஷ்' செய்யுமா என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
The numbers that highlight a truly memorable victory 🔢👌#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/1Yd1Xn77gR— BCCI (@BCCI) October 1, 2026
இந்திய அணி
ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி பேட்டிங், பந்துவீச்சு என இரண்டிலும் அசுர ஃபார்மில் உள்ளது. கடந்த ஆட்டத்தில் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் அதிரடியாக விளையாடி இரட்டைச் சதமும் (223* ரன்கள்), ரோஹித் சர்மா சதமும் (101 ரன்கள்) விளாசி வெஸ்ட் இண்டீஸ் பந்துவீச்சைச் சிதறடித்தனர். அவர்களுடன் விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், கே.எல்.ராகுல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி மற்றும் நமன் தியிர் என அடுத்தடுத்து பேட்டர்கள் வரிசைகட்டி நிற்பது இந்திய அணிக்குக் கூடுதல் சாதகமாக உள்ளது.
மறுபக்கம், பந்துவீச்சில் குல்தீப் யாதவ் மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா தலா 2 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி அசத்தியிருந்தனர். இருப்பினும் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சைப் பொறுத்தவரையில் குர்னூர் பிரார் மற்றும் ஆகிப் நபி ஆகியோர் ரன்களை வாரி வழங்கியது சற்று பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தொடரை ஏற்கனவே வெந்துவிட்டதால், நாளைய போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் முகமது சிராஜ் அல்லது அன்ஷுல் கம்போஜ் போன்ற வீரர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி
மறுபுறம், ஷாய் ஹோப் தலைமையிலான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, ஒருநாள் தொடரை ஏற்கனவே இழந்துவிட்டதால், ஆறுதல் வெற்றியையாவது பதிவு செய்யும் முனைப்புடன் இந்தப் போட்டியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. அதிலும் குறிப்பாக இரண்டாவது போட்டியில் 405 ரன்கள் குவித்தது அந்த அணிக்கு நம்பிக்கையைக் கொடுத்திருந்தாலும், இந்திய அணியின் பேட்டிங்கைத் தடுக்க முடியாமல் போனது ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.
Batting Royalty in Guwahati! 🔥🎥🏏#INDvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/gw5ny6tdsd— Windies Cricket (@windiescricket) October 1, 2026
கடந்த ஆட்டத்தில் கேப்டன் ஷாய் ஹோப், ஜான் காம்ப்பெல் மற்றும் அமிர் ஜாங்கூ ஆகியோர் சதமடித்து அசத்தியுள்ளது வெஸ்ட் இண்டீஸுக்குச் சற்று ஆறுதலளிக்கும் ஒன்றாக உள்ளது. ஆனால் மறுபக்கம், வெஸ்ட் இண்டீஸ் பந்துவீச்சாளர்கள் இந்திய பேட்ஸ்மேன்களுக்கு எந்த ஒரு நெருக்கடியையும் தர முடியாமல் ரன்களை வாரி வழங்குவது பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இதுவரை 144 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. ஆரம்ப காலங்களில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி ஆதிக்கம் செலுத்திய போதிலும், கடந்த இரு தசாப்தங்களாக இந்திய அணி ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்தி வருகிறது. இதில் இந்திய அணி 74 போட்டிகளிலும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 64 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், 6 போட்டிகளில் முடிவு எட்டப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானம்
நியூ சண்டிகர் பிசிஏ மைதானம் பொதுவாக பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் இருவருக்குமே சாதகமான ஆடுகளத்தைக் கொண்டது. புதிய பந்தில் வேகம் மற்றும் பவுன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் ஆரம்பக் கட்ட ஓவர்கள் சவாலாக இருக்கும். இதுதவிர போட்டி மதிய நேரத்தில் தொடங்குவதால், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் பனிப்பொழிவு (Dew) தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. எனவே, டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்யவே அதிக வாய்ப்புள்ளது.
நேரலை விபரம்
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியானது இந்திய நேரப்படி மதியம் 2 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. இந்தப் போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். அதேசமயம் ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஒடிடி தளத்தில் இந்த போட்டியைக் காண முடியும்.
तैयार हो जाइए एक और रोमांचक वनडे मुकाबले के लिए! 🏏— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 2, 2026
भारत 🇮🇳 बनाम वेस्टइंडीज़ — तीसरा वनडे
सीरीज भारत के नाम हो चुकी है, अब नजरें हैं क्लीन स्वीप पर 🔥#INDvWI #TeamIndia @BCCI @ICC @ShubmanGill pic.twitter.com/CXoJOL11si
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உத்தேச பிளேயிங் லெவன்
இந்திய அணி: ரோஹித் சர்மா, ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், கே.எல்.ராகுல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், குர்னூர் பிரார், ஆகிப் நபி.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி: ஜான் காம்ப்பெல், கேசி கார்டி, ஷாய் ஹோப் (கேப்டன்), அமிர் ஜாங்கூ, ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், ரோஸ்டன் சேஸ், கீமோ பால், அல்சாரி ஜோசப், குடகேஷ் மோட்டி, ஜெய்டன் சீல்ஸ், ஷமர் ஜோசப்.