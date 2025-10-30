மகளிர் உலகக் கோப்பை அரையிறுதி - ஆஸ்திரேலியாவின் ஆதிக்கத்துக்கு முடிவு கட்டுமா இந்திய அணி?
ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணிக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய மகளிர் அணி வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
Published : October 30, 2025 at 10:32 AM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டியில் இந்தியா-ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணிகள் நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய்.பாட்டில் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
இந்தியா, இலங்கையில் நடைபெற்று வரும் ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த தொடரில் இன்று நடைபெறும் இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஹர்மன்ப்ரீத் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி, அலிசா ஹீலி தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த ஆட்டம் நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய்.பாட்டில் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
இந்திய மகளிர் அணி
ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையில் நடப்பு உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடிய 7 போட்டிகளில் 4 வெற்றி, மூன்று தோல்விகளைச் சந்தித்து பட்டியலின் நான்காம் இடத்தைப் பிடித்தது. மேலும் இதுவரை கோப்பையை வெல்ல முடியாமல் தடுமாறி வரும் இந்திய அணி, இந்த முறையேனும் கோப்பையை வெல்லுமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
இந்திய அணியின் பேட்டிங்கில் ஸ்மிருதி மந்தனா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ஷஃபாலி வர்மா, ஹர்லீன் தியோல், ரிச்சா கோஷ் உள்ளிட்டோரும், பவுலிங்கில் ரேனுகா சிங், தீப்தி சர்மா, ஸ்னே ரானா, கிரந்தி கவுட், ஸ்ரீ சாரணி ஆகியோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி
அலிசா ஹீலி தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் தோல்வியையே சந்திக்காமல் அரையிறுதிவரை முன்னேறியுள்ளது. அந்த அணி விளையாடிய 7 போட்டிகளில் 6 வெற்றியையும், ஒரு போட்டி மழை காரணமாக முடிவு எட்டப்படாததன் காரணமாக 13 புள்ளிகளைப் பெற்று பட்டியலின் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இதுதவிர்த்து ஏற்கெனவே 7 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருக்கும் ஆஸ்திரேலிய அணி, 8ஆவது சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் உத்வேகத்துடன் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது.
அணியின் பேட்டிங்கில் அலிசா ஹீலி (கேப்டன்), தஹ்லியா மெக்ராத், பெத் மூனி, எல்லிஸ் பெர்ரி, அன்னாபெல் சதர்லேண்ட், ஜார்ஜியா வோல் உள்ளிட்டோர் அபாரமான ஃபார்மில் உள்ளனர். பந்து வீச்சை பொறுத்தவரையில் அலனா கிங், மேகன் ஸ்கட், ஜார்ஜியா வேர்ஹாம், ஆஷ்லே கார்ட்னர் உள்ளிட்டோர் இருப்பது அணிக்கு மிகப்பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இம்முறையும் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 60 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 11 முறையும், ஆஸ்திரேலிய அணி 49 முறையும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் இப்போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணியின் சவாலை இந்திய அணி சமாளிக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
டி.ஒய்.பாட்டில் கிரிக்கெட் மைதானம்
டி.ஒய்.பாட்டில் மைதானம் பேட்டர்களின் சொர்க்கபுரியாக திகழ்கிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 2 சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ள நிலையில், அதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகளே வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். இத்தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் இந்திய நேரப்படி மதியம் 3 மணிக்கு மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 2.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
இந்திய அணி: ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, ஹர்லீன் தியோல்/அமன்ஜோத் கவுர், ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (கேப்டன்), ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், தீப்தி ஷர்மா, ரிச்சா கோஷ், ஸ்னே ராணா, கிராந்தி கவுட், ஸ்ரீ சரணி, ரேணுகா தாக்கூர்
ஆஸ்திரேலிய அணி: அலிசா ஹீலி (கேப்டன்), ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட், எல்லிஸ் பெர்ரி, பெத் மூனி, அனபெல் சதர்லேண்ட், ஆஷ்லே கார்ட்னர், தஹ்லியா மெக்ராத், சோஃபி மோலினக்ஸ், கிம் கார்த், அலானா கிங், மேகன் ஸ்கட்