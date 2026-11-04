BWF உலக டூர் ஃபைனல்ஸ் தொடருக்கு பி.வி. சிந்து தகுதி!
மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் சிந்துவுடன் சேர்த்து அன் சே யங், அகானே யமகுச்சி, வாங் ஜி யி, சென் யு ஃபீ ஆகிய முன்னணி வீராங்கனைகளும் தங்களது இடங்களை உறுதி செய்துள்ளனர்.
Published : November 4, 2026 at 2:21 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவைச் சேர்ந்த நட்சத்திர பேட்மிண்டன் வீராங்கனை பி.வி. சிந்து, இந்த ஆண்டின் இறுதியில் நடைபெறவுள்ள BWF உலக டூர் ஃபைனல்ஸ் தொடருக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக தகுதி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
சீனாவின் ஹாங்சோ நகரில் எதிர் வரும் டிசம்பர் 9 முதல் 13 வரை நடைபெறவுள்ள BWF உலக டூர் ஃபைனல்ஸ் 2026 தொடருக்கான அதிகாரப்பூர்வப் பட்டியல் வெளியாகி, உலக பேட்மிண்டன் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பைக் கிளப்பியுள்ளது. உலக தரவரிசையில் அந்த ஆண்டின் டாப் 8 இடங்களைப் பிடிக்கும் சிறந்த வீரர், வீராங்கனைகள் மட்டுமே இத்தொடரில் விளையாடுவார்கள் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
பி.வி. சிந்து தகுதி
அந்த வகையில் எதிர்வரும் உலக டூர் ஃபைனல்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரில் பங்கேற்க இந்தியாவைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி. சிந்து தகுதி பெற்றுள்ளார். அதன்படி, மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் சிந்துவுடன் சேர்த்து, தென்கொரியாவின் அன் சே யங், ஜப்பானின் அகானே யமகுச்சி, சீனாவின் வாங் ஜி யி மற்றும் சென் யு ஃபீ ஆகியோரும் தங்களது இடங்களை உறுதி செய்துள்ளனர்.
The women’s singles #HSBCRaceToFinals is taking shape nicely! Will more players or pairs secure their spots at #Hangzhou2026 #BWFWorldTourFinals this week? 👀 Full rankings ➡️ https://t.co/he0f1dE3KE https://t.co/VGGlc8bBS6— BWF (@bwfmedia) November 4, 2026
அதே சமயம் மீதமுள்ள இடங்களுக்கான பந்தயத்தில் ஜப்பானின் டோமோகா மியாசாகி, நோசோமி ஒகுஹாரா, தாய்லாந்தின் ரட்சனோக் இன்தனான், போர்ன்பாவீ சோசுவாங், இந்தோனேசியாவின் புத்ரி குசுமா வர்தானி மற்றும் டென்மார்க்கின் லைன் கிறிஸ்டோபர்சென் ஆகியோரிடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது.
மீண்டும் பட்டம் வெல்வாரா?
பி.வி. சிந்து இந்தத் தொடருக்கு தகுதி பெறுவது இது 6ஆவது முறையாகும். கடந்த 2021ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு அவர் இந்தத் தொடருக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது இதுவே முதல் முறை. முன்னதாக கடந்த 2022ஆம் ஆண்டும் அவர் தகுதி பெற்றிருந்தார். இருப்பினும் அப்போது அவர் காயம் காரணமாக இத்தொடரில் இருந்து விலகினார்.
அதே சமயம் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டில் ஜப்பானின் நோசோமி ஒகுஹாராவை வீழ்த்தி, BWF உலக டூர் ஃபைனல்ஸ் மகளிர் ஒற்றையர் பட்டத்தை வென்ற ஒரே இந்தியர் என்ற வரலாற்று சாதனையை சிந்து இன்றுவரை தன் வசம் வைத்துள்ளார். இதனால் எதிர்வரும் தொடரிலும் அவர் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
திருப்புமுனையை ஏற்படுத்திய ஹைலோ ஓபன்
சமீபத்தில் ஜெர்மனியில் சிந்து வென்ற 'ஹைலோ ஓபன்' சூப்பர் 500 சாம்பியன் பட்டம், அவர் உலக டூர் ஃபைனல்ஸுக்கு தகுதி பெற மிக முக்கிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் கிடைத்த 9,200 புள்ளிகள், அவரை உலக பேட்மிண்டன் தரவரிசையில் இரண்டு இடங்கள் முன்னேற்றி 6ஆவது இடத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளது.
Rise, reclaim, reign!🇮🇳❤️ P.V. Sindhu continues her upward journey, reaching her highest BWF world ranking since December 2022 at #6. Still hungry, still rising! https://t.co/J51ff55xHr— BAI Media (@BAI_Media) November 3, 2026
மீண்டும் ஃபார்முக்கு திரும்பிய சிந்து
கடந்த ஜூலை மாதம் நடந்த ஜப்பான் ஓபன் சூப்பர் 750 தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற சிந்து, தற்போது ஹைலோ ஓபனையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார். 2022ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு சிந்து ஒரே சீசனில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட BWF உலக டூர் பட்டங்களை வெல்வது இதுவே முதல் முறையாகும். இதன் மூலம் அவரது ஒட்டுமொத்த BWF உலக டூர் பட்டங்களின் எண்ணிக்கை 7 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
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இதற்கிடையில் பிரெஞ்சு ஓபன் தொடரின் இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறிய சிந்து, உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனையான அன் சே யங்கிடம் போராடி தோல்வியடைந்தார். தற்போது சிறப்பான ஃபார்மில் உள்ள சிந்து. உலக டூர் ஃபைனல்ஸில் மீண்டும் ஒருமுறை இந்தியாவுக்கு தங்கம் வென்று சாதனை படைப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்துள்ளனர்.