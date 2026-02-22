ETV Bharat / sports

ரைஸிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பை 2026: இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது இந்தியா

ரைஸிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய ஏ மகளிர் அணி தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தியுள்ளது.

இந்திய ஏ மகளிர் அணி
இந்திய ஏ மகளிர் அணி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 22, 2026 at 6:06 PM IST

2 Min Read
பாங்காக்: வங்கதேச ஏ மகளிர் அணிக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் இந்திய ஏ மகளிர் அணி 46 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது.

ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் சார்பில் மகளிருக்கான ரைஸிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பை தொடரானது பாங்காக்கில் நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த தொடரில், இந்தியா மற்றும் வங்கதேச ஏ அணிகள் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறின. இந்நிலையில் இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இறுதிப் போட்டி இன்று பாங்காக்கில் நடைபெற்றது.

இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய ஏ அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணியில் நந்தினி காஷ்யப் 8 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய அனுஷ்கா சர்மாவும் 8 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய மின்னு மணி ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டுகளை இழக்க, மற்றொரு தொடக்க வீராங்கனை விருந்த தினேஷும் 19 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார்.

அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த தேஜல் ஹசாப்னிஸ் மற்றும் கேப்டன் ராதா யாதவ் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தினர். இதில் அபாரமாக விளையாடி வ்சண்ட்ர்ஹ ஹசாப்னிஸ் தனது அரைசதத்தையும் பதிவு செய்தார். இருவரும் இணைந்து 5ஆவது விக்கெட்டிற்கு 69 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், ராதா யாதவ் 36 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.

அடுத்து களமிறங்கிய வீராங்கனைகளும் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழக்க, இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ஹசாப்னிஸ் 3 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர் என 51 ரன்களை எடுத்திருந்தார். இதன் மூலம் இந்திய ஏ அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 134 ரன்களை சேர்த்திருந்தது. வங்கதேச ஏ அணி தரப்பில் கேப்டன் ஃபஹிமா கதும் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

அதன்பின் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய வங்கதேச அணிக்கு எதிர்பார்த்த தொடக்கம் கிடைக்கவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீராங்கனைகள் இஷ்மா தஞ்ஜிம் 3 ரன்களிலும், ஷமிமா சுல்தானா 20 ரன்களிலும் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய சர்மின் சுல்தானா 18 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீராங்கனைகளில் கேப்டன் ஃபஹிமா கதும் 14 ரன்களை சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார்.

மற்ற வீராங்கனைகள் இந்திய அணியின் பந்து வீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர். இதன் காரணமாக வங்கதேச ஏ அணி 19.1 ஓவர்களில் 89 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய ஏ அணி தரப்பில் பிரேமா ராவத் 3 விக்கெட்டுகளையும், சோனியா மந்தியா மற்றும் தனுஜா கன்வர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.

இதன் மூலம் இந்திய ஏ மகளிர் அணி 46 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வங்கதேச ஏ மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு ரைஸிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரிலும் இந்திய மகளிர் அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய தேஜல் ஹசாப்னிஸ் ஆட்ட நாயகி விருதை வென்றார்.

