இந்தியா 'ஏ' அதிர்ச்சித் தோல்வி: ஒருநாள் தொடரை வென்றது ஆஸ்திரேலியா 'ஏ'!
இப்போட்டியில் ராஜத் படிதார் அதிகபட்சமாக 67 ரன்கள் எடுத்த போதிலும், மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்ததால் இந்திய அணி 45.2 ஓவர்களில் 206 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.
Published : October 9, 2026 at 5:29 PM IST
புதுச்சேரி: ஆஸ்திரேலியா 'ஏ' அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய 'ஏ' அணி 69 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியைத் தழுவியதுடன், 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் இழந்து ஏமாற்றமளித்துள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆஸ்திரேலியா 'ஏ' கிரிக்கெட் அணி, இந்தியா 'ஏ' அணிக்கு எதிராக 3 போட்டிகள் கொண்ட அதிகாரப்பூர்வமற்ற ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. புதுச்சேரி மாநில கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் இத்தொடரின் முதல் ஆட்டத்தில், ஆஸ்திரேலிய 'ஏ' அணி 125 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய 'ஏ' அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்திருந்தது.
இதையடுத்து இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய 'ஏ' அணி, சாம் கொன்ஸ்டாஸ் மற்றும் ஜோஷ் பிலிப் ஆகியோரது அரைசதம் காரணமாக 49.5 ஓவர்களில் 275 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக சாம் கொன்ஸ்டாஸ் 67 ரன்களையும், ஜோஷ் பிலிப் 58 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.
GONE! 👊🏻 #NishantSindhu gets the breakthrough, A sharp catch from #RuturajGaikwad! 🔥 #INDAvAUSA | 2nd ODI 👉 Streaming Live Now https://t.co/TdrWjQDzcV https://t.co/Ib9zLdM7Jd— Star Sports (@StarSportsIndia) October 9, 2026
இந்திய 'ஏ' அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அர்ஷத் கான் 3 விக்கெட்டுகளையும், யாஷ் தாக்கூர் 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். அதன்பின் 276 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு, இப்போட்டியிலும் தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்களான தேவ்தத் படிக்கல் மற்றும் சாய் சுதர்சன் ஆகியோர் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர்.
அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டும் 12 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். பின்னர் களமிறங்கிய ராஜத் படிதார் ஒருபுறம் சிறப்பாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்திய நிலையில், மறுமுனையில் களமிறங்கிய குமார் குஷாக்ரா, நிஷாந்த் சிந்து, சூர்யான்ஷ் ஷெட்கே, விப்ரஜ் நிகாம், அனுகுல் ராய் உள்ளிட்டோர் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினர்.
ஒருபுறம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், மறுமுனையில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த ராஜத் படிதார் அரைசதம் கடந்தார். பின்னர் அவரும் 67 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, இந்திய 'ஏ' அணி 45.2 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 206 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் ஸ்பென்சர் ஜான்சன் 3 விக்கெட்டுகளையும், ரைலி மெரிடித் மற்றும் தன்வீர் சங்கா தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
#RajatPatidar stands tall with a gritty fifty! 👏🔥 Will he take India A over the line? 🇮🇳 #INDAvAUSA | 2nd ODI | 👉 Streaming Live Now https://t.co/TdrWjQDzcV https://t.co/0FFyALpc2U— Star Sports (@StarSportsIndia) October 9, 2026
|இதையும் படிங்க
இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய 'ஏ' அணி 69 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய 'ஏ' அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இவ்வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரையும் ஆஸ்திரேலிய 'ஏ' அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 3ஆவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி அக்டோபர் 11 அன்று இதே மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.