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முத்தரப்பு தொடர்: ஆஃப்கானிஸ்தான் ஏ அணியை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது இந்திய ஏ அணி

ஆஃப்கானிஸ்தான் ஏ அணிக்கு எதிரான போட்டியில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் இந்திய ஏ அணி முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

இந்திய ஏ அணி
இந்திய ஏ அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 6:52 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஆஃப்கானிஸ்தான் ஏ அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய ஏ அணி 101 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

இலங்கையில் நடைபெறும் முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரின் 5ஆவது லீக் போட்டியில் இந்திய ஏ மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் ஏ அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. தம்புள்ளையில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஃப்கானிஸ்தான் ஏ அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய ஏ அணிக்கு பிரியான்ஷ் ஆர்யா மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர்.

இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வைபவ் சூர்யவன்ஷி 38 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, மறுபக்கம் அதிரடியாக அரைசதம் கடந்து அசத்திய பிரியான்ஷ் ஆர்யாவும் 58 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த ருதுராஜ் கெய்க்வாட் - கேப்டன் திலக் வர்மா இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் நிதானமாக விளையாடி வந்த ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 30 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார்.

அதன்பின் நிதானமாக விளையாடிய திலக் வர்மா அரைசதம் கடக்க, அவருடன் இணைந்து விளையாடிய குமார் குஷாக்ராவும் அரைசதம் கடந்தார். இதில் திலக் வர்மா 59 ரன்களிலும், குமார் குஷாக்ரா 58 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். இதனால் இந்திய ஏ அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 319 ரன்களைச் சேர்த்தது. ஆஃப்கானிஸ்தான் ஏ தரப்பில் ஃபர்மானுல்லா சாஃபி, அப்துல்லா அகமதுசாய் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.

பின்னர் கடின இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஆஃப்கானிஸ்தான் ஏ அணியில் தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. இதில் ஹசன் ஈசாகில் 14 ரன்களிலும், காலித் தனிவால் 13 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழக்க, கேப்டன் இம்ரான் மிரும் 32 ரன்களுடன் பெவிலியன் திரும்பினார். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த ஃபைசல் ஷினோஸாடா மற்றும் பஹிர் ஷா இணை நிதானமாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர்.

இதில் பஹிர் ஷா அரைசதம் கடந்தும் அசத்தினார். அதேசமயம் மறுபக்கம் அரைசதத்தை நெருங்கிய ஃபைசல் ஷினோஸாடா 46 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து பஹிர் ஷாவும் 57 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களாலும் இந்திய அணியின் பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

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இதனால் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 36.5 ஓவர்களில் 218 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய ஏ அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய நிஷாந்த் சிந்து 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் இந்திய ஏ அணி 101 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஃப்கானிஸ்தான் ஏ அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியும் அசத்தியுள்ளது.

TAGGED:

INDIA A VS AFGHANISTAN A
இந்தியா VS ஆப்கானிஸ்தான்
BAHIR SHAH
VAIBHAV SOORYAVANSHI
IND A VS AFG A

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