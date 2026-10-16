இந்தியா vs ஜிம்பாப்வே மகளிர் டி20 தொடர்- பெண்களுக்கு இலவச அனுமதி!
ஹர்மன்பிரீத் கவுர் கேப்டன் பதவியிலிருந்து விலகியதை அடுத்து, இந்திய அணியின் புதிய முழுநேர கேப்டனாகப் பொறுப்பேற்றுள்ள ஸ்மிருதி மந்தனா தலைமையில் இந்திய அணி எதிர்கொள்ளும் முதல் சர்வதேச போட்டி இதுவாகும்.
Published : October 16, 2026 at 2:08 PM IST
ஹைதராபாத்: ராய்ப்பூரில் இன்று தொடங்கும் இந்திய மற்றும் ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 கிரிக்கெட் தொடரைக் காண மைதானத்திற்கு வரும் பெண் ரசிகர்கள் இலவசமாக அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என சத்தீஸ்கர் மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணி மூன்று ஒருநாள் மற்றும் மூன்று டி20 போட்டிகள் கொண்ட கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. அதன்படி இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி இன்று சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ராய்ப்பூரில் உள்ள ஷஹீத் வீர் நாராயண் சிங் சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீராங்கனைகளும் தீவிரமாகத் தயாராகி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இப்போட்டியைக் காண வரும் பெண் ரசிகர்களுக்கு இலவச அனுமதி வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பைச் சத்தீஸ்கர் மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் வெளியிட்டுள்ளது. சத்தீஸ்கர் மாநில முதலமைச்சர் விஷ்ணு தியோ சாய் விடுத்த சிறப்பு ஆலோசனையை ஏற்று இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் ராய்ப்பூரில் நடைபெறும் முதல் மகளிர் சர்வதேச டி20 போட்டி இது என்பதால், இந்த வரலாற்றுப் போட்டியை மைதானத்தில் அதிகளவிலான பெண் ரசிகர்கள் நேரில் கண்டு ரசிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
रायपुर में भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले पहले अंतरराष्ट्रीय महिला T20 मुकाबले में महिलाओं और बेटियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मैदान पर खेलते देख प्रदेश की बेटियों को प्रेरणा मिलेगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे भी खेल के क्षेत्र में अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। @BCCIWomen— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 15, 2026
அதேசமயம், இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணிக்கும் இது ஒரு புதிய தொடக்கமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. ஏனெனில் இந்திய மகளிர் அணியின் கேப்டன் பதவியிலிருந்து ஹர்மன்பிரீத் கவுர் விலகியதை அடுத்து, அணியின் புதிய முழுநேர கேப்டனாக ஸ்மிருதி மந்தனா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரது தலைமையில் இந்திய மகளிர் அணி எதிர்கொள்ளும் முதல் சர்வதேச போட்டி இது என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
மேலும் ராய்ப்பூர் மைதானத்தில் நடைபெறும் முதலாவது சர்வதேச மகளிர் கிரிக்கெட் போட்டி இதுவாகும். இதுதவிர, இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடியுள்ள நிலையில், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இவ்விரு அணிகளும் முதல் முறையாக டி20 போட்டியில் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இப்படி பல்வேறு சிறப்புகளை உள்ளடக்கிய இப்போட்டியில், இந்திய அணியின் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
இந்திய மகளிர் டி20 அணி : ஸ்மிருதி மந்தனா (கேப்டன்), ஷஃபாலி வர்மா (துணைக் கேப்டன்), நிகி பிரசாத், ஹர்மன்பிரீத் கவுர், அனுஷ்கா சர்மா, ரிச்சா கோஷ், ஜி. கமலினி, தீப்தி சர்மா, பிரேமா ராவத், ஸ்ரீ சரணி, நந்தினி சர்மா, கிராந்தி கௌட், அருந்ததி ரெட்டி, ஜின்டிமணி கலிதா, மின்னு மணி.
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात कर भारत-जिम्बाब्वे महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस ऐतिहासिक आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए महिला दर्शकों के लिए निःशुल्क प्रवेश का सुझाव दिया, जिस पर क्रिकेट संघ ने सहमति जताई। इस दौरान सीएम श्री साय ने कहा कि यह आयोजन प्रदेश की बेटियों और महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ छत्तीसगढ़ में महिला क्रिकेट को नई पहचान देने तथा प्रदेश को खेल केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। #Chhattisgarh #WomensCricket #VishnuDeoSai #Sports— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) October 14, 2026
இந்திய மகளிர் ஒருநாள் அணி : ஸ்மிருதி மந்தனா (கேப்டன்), ஷஃபாலி வர்மா, பிரதிகா ராவல், ஹர்மன்பிரீத் கவுர், ஹர்லீன் தியோல், தேஜல் ஹசப்னிஸ், தீப்தி சர்மா, ரிச்சா கோஷ், யாஸ்திகா பாட்டியா, வைஷ்ணவி சர்மா, நந்தினி சர்மா, ஸ்ரீ சரணி, கிராந்தி கௌட், சாயலி சத்காரே, ரேணுகா தாக்கூர்.
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போட்டி அட்டவணை
- முதல் டி20 - அக்டோபர் 16, ராய்ப்பூர்
- 2ஆவது டி20 - அக்டோபர் 18, ராய்ப்பூர்
- 3ஆவது டி20 - அக்டோபர் 20, ராய்ப்பூர்
- முதல் ஒருநாள் - அக்டோபர் 23, வதோதரா
- 2ஆவது ஒருநாள் - அக்டோபர் 25, வதோதரா
- 3ஆவது ஒருநாள் - அக்டோபர் 28, வதோதரா