பிரதிகா ராவல் சதம், பந்துவீச்சில் ஸ்ரீசாரணி மிரட்டல்; ஜிம்பாப்வேயை வீழ்த்தி இந்திய மகளிர் அணி அபார வெற்றி!
ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் சதம் அடித்து இந்திய அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்த பிரதிகா ராவல் ஆட்டநாயகி விருதை வென்றார்.
Published : October 23, 2026 at 8:26 PM IST
ஹைதராபாத்: ஜிம்பாப்வே மகளிர் கிரிக்கெட் அணிக்கு எதிரான முதலாவது ஒருநாள் போட்டியில், இந்திய மகளிர் அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.
இந்தியா - ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் இன்று தொடங்கியது. வதோதராவில் இன்று நடைபெற்ற இத்தொடரின் முதல் ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே அணி, முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துக் களமிறங்கியது. ஆனால், அந்த அணி தொடக்கம் முதலே இந்திய அணியின் பந்துவீச்சைச் சமாளிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.
இருப்பினும், தொடக்க வீராங்கனை பெலவ்ட் பிசா பொறுப்புடன் விளையாடி அரைசதம் கடந்ததுடன், 62 ரன்கள் குவித்து அணிக்கு வலுசேர்த்தார். அவரைத் தவிர்த்து, மிஷெல் மாவுங்கா 29 ரன்களையும், மோடெஸ்டர் முபிக்வா 25 ரன்களையும் சேர்த்தனர். மற்ற வீராங்கனைகள் அனைவரும் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதனால், ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணி 49.5 ஓவர்களில் 197 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
🎥 Superb bowling meets fine fielding 🤝 Glimpses of Sree Charani's fabulous 4️⃣-fer 🔝 Scorecard ▶️ https://t.co/rohw1JYI7e #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/35lP21yFHT— BCCI Women (@BCCIWomen) October 23, 2026
இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமாகப் பந்துவீசிய ஸ்ரீசாரணி 4 விக்கெட்டுகளையும், கிராந்தி கவுட் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். அதன்பின், எளிய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு, கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் பிரதிகா ராவல் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை அளித்தது. இவர்கள் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 94 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து வலுவான அடித்தளமிட்டனர்.
இதில் பிரதிகா ராவல் அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்தார். மறுமுனையில் நிதானமாக விளையாடி வந்த ஸ்மிருதி மந்தனா 34 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஷஃபாலி வர்மாவும் அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். மறுபக்கம் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பிரதிகா ராவல், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 3ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார்.
இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த பிரதிகா ராவல் 15 பவுண்டரிகளுடன் 100 ரன்களையும், ஷஃபாலி வர்மா 5 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்களுடன் 64 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தனர். இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 27.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
A boundary to get to a memorable HUNDRED 🥳 Pratika Rawal does in fine fashion 💯 Updates ▶️ https://t.co/rohw1JYI7e #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ | @RawalPratika https://t.co/gDxaXf2uM8— BCCI Women (@BCCIWomen) October 23, 2026
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இப்போட்டியில் சதம் அடித்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்த பிரதிகா ராவல் ஆட்டநாயகி விருதை வென்றார். ஏற்கனவே டி20 தொடரை முழுமையாகக் கைப்பற்றியிருந்த இந்திய மகளிர் அணி, தற்போது ஒருநாள் தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியிருப்பது ரசிகர்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதையடுத்து, இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையேயான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி அக்டோபர் 25ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.