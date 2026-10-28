ஷஃபாலி வர்மா, வைஷ்ணவி சர்மா அபாரம்; ஜிம்பாப்வேயை ஒயிட்வாஷ் செய்து இந்திய மகளிர் அணி அசத்தல்!
இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாகக் கைப்பற்றி, ஜிம்பாப்வே அணியை இந்தியா ஒயிட்வாஷ் செய்து அசத்தியுள்ளது.
Published : October 28, 2026 at 7:03 PM IST
ஹைதராபாத்: ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில், இந்திய மகளிர் அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்தியா-ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி இன்று வதோதராவில் உள்ள பரோடா கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணியின் வீராங்கனைகள் இந்தியாவின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் தடுமாறினர்.
குறிப்பாக அந்த அணியின் மோடெஸ்டர் முபாச்சிக்வா 37 ரன்களையும், ஜோசஃபின் என்கோமோ 35 ரன்களையும் சேர்த்த நிலையில், மற்ற வீராங்கனைகள் அடுத்தடுத்துச் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக ஜிம்பாப்வே அணி 39.5 ஓவர்களில் 131 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய வைஷ்ணவி சர்மா 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
The moment she will never forget 🥳 Vaishnavi Sharma is loving every bit of it 🙌 Updates ▶️ https://t.co/j7kcglDDH0 #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/NjPq6Vce85— BCCI Women (@BCCIWomen) October 28, 2026
இதையடுத்து 132 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கும் தொடக்கம் சிறப்பானதாக அமையவில்லை. அணியின் தொடக்க வீராங்கனை யஸ்திகா பாட்டியா முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார். அவரைத்தொடர்ந்து களமிறங்கிய நட்சத்திர வீராங்கனை ஹர்லீன் தியோலும் 19 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார்.
அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த பிரதிகா ராவல் மற்றும் ஷஃபாலி வர்மா இணை அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. இதில் இருவரும் அடுத்தடுத்துப் பவுண்டரிகளையும், சிக்சர்களையும் பறக்கவிட்டுத் தங்களின் அரைசதங்களையும் பதிவு செய்தனர். இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த பிரதிகா ராவல் 4 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்சர்கள் என 59 ரன்களைச் சேர்த்தார்.
மறுபக்கம் ஷஃபாலி வர்மா 6 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்சர்கள் என 51 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி வெறும் 17 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஜிம்பாப்வே அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரையும் 3-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாகக் கைப்பற்றியது.
5⃣0⃣ up in style for Shafali Verma 🔥🔥 #TeamIndia wrap a dominating victory in the 3rd ODI by 8️⃣ wickets to seal the #INDvZIM series 3⃣-0⃣ Scorecard ▶️ https://t.co/j7kcglDDH0 #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/E8YLJELJjA— BCCI Women (@BCCIWomen) October 28, 2026
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ஏற்கெனவே ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணிக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய இந்திய அணி, தற்சமயம் ஒருநாள் தொடரையும் முழுமையாகக் கைப்பற்றி ஜிம்பாப்வே அணியை ஒயிட்வாஷ் செய்துள்ளது. இந்தப் போட்டியில் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவியாக இருந்த வைஷ்ணவி சர்மா ஆட்ட நாயகி விருதை வென்றார்.