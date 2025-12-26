ETV Bharat / sports

மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்: சாதனை படைக்க காத்திருக்கும் ஸ்மிருதி மந்தனா, ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர்

இலங்கைக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் ஸ்மிருதி மந்தனா சிறப்பாக செயல்படும் பட்சத்தில், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தன்னுடைய 10,000 ரன்களை பூர்த்தி செய்யும் வாய்ப்பை பெறுவார்.

ஸ்மிருதி மந்தனா-ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர்
ஸ்மிருதி மந்தனா-ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (IANS)
ஹைதராபாத்: இலங்கை மகளிர் அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியின் மூலம் இந்திய அணி வீராங்கனைகள் ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் ஆகியோர் சிறப்பு சாதனை படைக்கும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளனர்.

இலங்கை மகளிர் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்று முடிந்த முதல் இரண்டு டி20 போட்டிகளிலும் இந்திய அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.

இந்த நிலையில் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது டி20 போட்டியானது இன்று திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள க்ரீன்ஃபீல்ட் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியிலும் இந்திய மகளிர் அணி வெற்றி பெறும்பட்சத்தில், டி20 தொடரை வெல்லும் என்பதால் இப்போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

சாதனைக்காக காத்திருக்கும் மந்தனா

இந்த நிலையில், இப்போட்டியின் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி துணைக் கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா சிறப்பு சாதனை படைக்கும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளார். அந்த வகையில், இப்போட்டியில் ஸ்மிருதி மந்தனா 28 ரன்களைச் சேர்க்கும் பட்சத்தில், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தன்னுடைய 10 ஆயிரம் ரன்களைப் பூர்த்தி செய்வார்.

அவர் இந்த மைல் கல்லை எட்டும் பட்சத்தில் இந்திய அணிக்காக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 10 ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்த இரண்டாவது வீராங்கனை என்ற பெருமையைப் பெறுவார். முன்னதாக இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மிதாலி ராஜ் மட்டுமே இந்த மைல் கல்லை எட்டியுள்ளார். அவர், மூன்று வடிவங்களிலும் சேர்த்து 333 போட்டிகளில் விளையாடி 10,868 ரன்களை குவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதே சமயம் ஸ்மிருதி மந்தனா இதுவரை 7 டெஸ்ட், 117 ஒருநாள் மற்றும் 155 டி20 போட்டிகளில் இந்திய அணிக்காக விளையாடியுள்ளார். இதில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 2 சதங்கள் 3 அரைசதங்கள் என 629 ரன்களையும், 117 ஒருநாள் போட்டிகளில் 14 சதங்கள், 34 அரைசதங்களுடன் 5,322 ரன்களையும் குவித்துள்ளார். இதுதவிர 155 டி20 போட்டிகளில் ஒரு சதம், 31 அரைசதங்கள் என 4,021 ரன்களை எடுத்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் கேப்டன்சி

இந்த போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் அணியின் கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுரும் சிறப்பு சாதனை ஒன்றை படைக்கவுள்ளார். அந்தவகையில், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் கேப்டனாக அதிக வெற்றிகளைக் குவித்த வீராங்கனை என்ற மெக் லெனிங்கின் சாதனையை ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் முறியடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

முன்னதாக, ஆஸ்திரேலிய அணி கேப்டன் மெக் லெனிங் 100 போட்டிகளில் அணியை வழிநடத்தில் அதில் 76 போட்டிகளில் வெற்றியை ஈட்டியுள்ளார். அதே சமயம் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 129 போட்டிகளில் 76 போட்டிகளில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளார். இந்த நிலையில், இந்த போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றால், இப்பட்டியலில் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் முதலிடத்தைப் பிடிப்பார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

