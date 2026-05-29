மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்: ஜெமிமா அதிரடி, நந்தினி பந்துவீச்சு அபாரம்; இங்கிலாந்தை வீழ்த்தியது இந்தியா
முதல் டி20 போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் ஆட்ட நாயகியாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
Published : May 29, 2026 at 1:04 PM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து மகளிர் அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி 38 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய மகளிர் அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி நேற்று செல்ம்ஸ்ஃபோர்ட்டில் உள்ள கவுண்டி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து மகளிர் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய மகளிர் அணியில் கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா முதல் பந்திலேயும், ஷஃபாலி வர்மா 2 ரன்களிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் இணைந்த யஷ்திகா பாட்டியா மற்றும் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டனர். இதில் இருவரும் அரைசதத்தை பதிவு செய்ததுடன், 126 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தினர்.
Talk about a dream debut ⭐— BCCI Women (@BCCIWomen) May 28, 2026
What a start to Nandni Sharma's international career 💙
அதன்பின் யஷ்திகா பாட்டியா 54 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் 69 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீராங்கனைகளில் தீப்தி சர்மா 22 ரன்களை சேர்க்க, இந்திய மகளிர் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 188 ரன்களை எடுத்தது. இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் லாரன் பெல் 3 விக்கெட்டுகளையும், இஸி வாங், டிலி கார்டீன், சார்லி டீன் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினர்.
இதனையடுத்து சவாலான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இங்கிலாந்து மகளிர் அணிக்கும் தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீராங்கனைகள் அலிஸ் கேப்ஸி 6 ரன்களிலும், சோஃபியா டங்க்லி 16 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழந்தனர். அதன்பின் களமிறங்கிய ஏமி ஜோன்ஸ் ஒருபக்கம் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த, மறுபக்கம் களமிறங்கிய வீராங்கனைகள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர்.
A 𝙅𝙚𝙢 of a knock to set up the win! 💎@JemiRodrigues' match-winning performance under pressure earns her a well-deserved POTM 👏👏— BCCI Women (@BCCIWomen) May 28, 2026
பின் அரைசதம் கடந்து விளையாடி வந்த ஏமி ஜோன்ஸும் 67 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க இங்கிலாந்து அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 150 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இந்திய அணி தரப்பில் அறிமுக வீராங்கனை நந்தினி சர்மா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 38 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து மகளிர் அணியை வீழ்த்தி வெற்றிபெற்றதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.