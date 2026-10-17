டி20 தொடரை வெல்லப்போவது யார்? பெங்களூருவில் இன்று இந்தியா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் மோதல்!
இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இதுவரை 35 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், அதில் இந்திய அணி 22 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
Published : October 17, 2026 at 2:03 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான 5ஆவது மற்றும் இறுதி டி20 போட்டி இன்று பெங்களூருவில் உள்ள எம். சின்னசுவாமி மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தற்போது 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்த 4 டி20 போட்டிகளின் முடிவில், இரு அணிகளும் தலா 2 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று தொடர் தற்போது 2-2 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் நீடிக்கிறது.
இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி இன்று பெங்களூருவில் உள்ள எம். சின்னசுவாமி மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதனால் இந்த இறுதிப் போட்டியில் எந்த அணி வெற்றிபெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
The @IamSanjuSamson way to start the chase 🔥 Relive the 25-run over ▶️ https://t.co/n0kZ7jpDCW #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/fjzz7whzuN— BCCI (@BCCI) October 14, 2026
இந்திய அணி
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி, பேட்டிங்கில் வலுவான ஃபார்மில் காணப்படுகிறது. குறிப்பாக சஞ்சு சாம்சன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், திலக் வர்மா, அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன் ஆகியோர் தொடர்ந்து அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவது அணிக்கு பெரும் நம்பிக்கையைக் கொடுத்துள்ளது.
பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரை அர்ஷ்தீப் சிங்கின் காயம் அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும், அனுபவ வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமார் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது கூடுதல் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் கடந்த போட்டிகளில் செய்த தவறுகளைத் திருத்தி இந்திய அணி இப்போட்டியில் வெற்றிபெறும் என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ்
மறுபுறம், ஷாய் ஹோப் தலைமையிலான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இத்தொடரில் தனது அதிரடி ஆட்டத்தின் மூலம் இந்திய அணிக்குக் கடும் சவாலாக விளங்கி வருகிறது. கேப்டன் ஷாய் ஹோப் மற்றும் ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட் ஆகியோர் அணியின் முக்கிய பேட்டிங் தூண்களாக உள்ளனர். அவர்களுடன் ஷிம்ரான் ஹெட்மையரும் ஃபார்முக்கு திரும்பியுள்ளது பெரும் பலமாக உள்ளது.
Super Shai! 💥🤩 #INDvWI | #MenInMaroon https://t.co/5RQIXTAKfk— Windies Cricket (@windiescricket) October 15, 2026
இன்றைய போட்டி நடைபெறும் சின்னசுவாமி மைதானம் பேட்டிங்கிற்கு சாதகமானது என்பதால் அகீல் ஹொசைன், ஷமார் ஜோசப், ரோஸ்டன் சேஸ் ஆகியோர் ரன்களைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். கோப்பையைக் கைப்பற்ற இந்த இறுதிப் போட்டியில் வென்றே தீர வேண்டும் என்பதால், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியும் கூடுதல் கவனத்துடன் விளையாடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இதுவரை 35 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 22 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் நிலையில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 12 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்றுள்ளது. ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை.
நேரலை விவரம்
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான 5ஆவது டி20 போட்டி இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. இந்தப் போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். அதேசமயம் ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஒடிடி தளத்தில் நேரடி ஒளிபரப்பைக் காண முடியும். மேலும், பெங்களூருவில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால், ஆட்டத்தில் ஓவர்கள் குறைக்கப்படவும் வாய்ப்புள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
𝐎𝐍𝐄 𝐋𝐀𝐒𝐓 𝐏𝐔𝐒𝐇, 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀! 🇮🇳 The series is locked at 2-2. Now, it's time to turn the belief into a series-winning finish. 💪 #INDvWI | 5th T20I 👉 SAT, OCT 17, 6 PM https://t.co/Z7Q1LHYqgL— Star Sports (@StarSportsIndia) October 17, 2026
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உத்தேச பிளேயிங் லெவன்
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, நமன் தீர், அக்ஸர் படேல், புவனேஷ்வர் குமார், பிரின்ஸ் யாதவ், மயங்க் யாதவ்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி: ஜூவெல் ஆண்ட்ரூ, ஷாய் ஹோப் (கேப்டன்), ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், ரோஸ்டன் சேஸ், ரோவ்மேன் பவல், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், குடகேஷ் மோட்டி, அகீல் ஹொசைன், ஷமார் ஸ்பிரிங்கர், ஷமார் ஜோசப்.