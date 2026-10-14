வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி தொடரை வெல்லுமா இந்தியா? இன்று 4ஆவது டி20 போட்டியில் மோதல்!
இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இதுவரை 34 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், அதில் இந்திய அணி 22 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
Published : October 14, 2026 at 2:20 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான 4ஆவது டி20 போட்டி இன்று ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தற்போது 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த 3 டி20 போட்டிகளின் முடிவில், இந்திய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான நான்காவது டி20 போட்டி இன்று ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
கடந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்று தொடரில் முன்னிலை பெற்றுள்ள இந்திய அணி, இன்றைய போட்டியில் வென்று தொடரைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் களம் களமிறங்கவுள்ளது. மறுபுறம், தொடரைச் சமன் செய்யும் நோக்கில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியும் தீவிரமாகப் போராடும் என்பதால், இப்போட்யில் எந்த அணி வெற்றிபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
Indore ✅ Hello from Hyderabad 👋 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/DOO95DfG9I— BCCI (@BCCI) October 12, 2026
இந்தியா
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி, பேட்டிங்கில் வலுவான ஃபார்மில் காணப்படுகிறது. குறிப்பாக சஞ்சு சாம்சன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், திலக் வர்மா, அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன் ஆகியோர் தொடர்ந்து அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவது அணிக்கு பெரும் நம்பிக்கையைக் கொடுத்துள்ளது.
பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரை, அர்ஷ்தீப் சிங், மயங்க் யாதவ், பிரின்ஸ் யாதவ் ஆகியோரது வேகமும், அறிமுக வீரர் நமன் தீர் மற்றும் அக்ஸர் படேலின் சுழலும் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு கூடுதல் அழுத்ததை கொடுத்து வருகிறது. இதனால் இன்றைய போட்டியிலும் இந்திய அணி வெற்றிபெற்று தொடரை கைப்பற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறட்ர்ஹு.
வெஸ்ட் இண்டீஸ்
மறுபுறம், ஷாய் ஹோப் தலைமையிலான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இத்தொடரில் தனது அதிரடி ஆட்டத்தின் மூலம் இந்திய அணிக்கு கடும் சவாலாக விளங்கி வருகிறது. கேப்டன் ஷாய் ஹோப் மற்றும் ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட் ஆகியோர் அணியின் முக்கிய பேட்டிங் தூண்களாக உள்ளனர். அவர்களுடன் ஷிம்ரான் ஹெட்மையரும் ஃபார்முக்கு திரும்பியுள்ளது பெரும் பலமாக உள்ளது.
All Aboard ✈️ | 📍 Hyderabad #INDvWI | #MenInMaroon https://t.co/1fQu0iChIo— Windies Cricket (@windiescricket) October 12, 2026
இருப்பினும், பந்துவீச்சில் அகீல் ஹொசைன், ஷமார் ஜோசப், ரோஸ்டன் சேஸ் ஆகியோர் ரன்களைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். ஏனெனில் இந்த போட்டியில் வெற்றிபெற்றால் மட்டுமே வெஸ்ட் இண்டிஸ் அணியால் தொடரை சமன் செய்ய முடியும் என்பதால், அந்த அணி கூடுதல் கவனத்துடன் விளையாட வேண்டிய நெருக்கடியில் உள்ளது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இதுவரை 34 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 22 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் நிலையில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 11 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்றுள்ளது. ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை.
நேரலை விவரம்
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான 4ஆவது டி20 போட்டி இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. இந்தப் போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். அதேசமயம் ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஒடிடி தளத்தில் நேரடி ஒளிபரப்பைக் காண முடியும்.
𝘼 𝙨𝙚𝙧𝙞𝙚𝙨 𝙬𝙞𝙣 𝙞𝙨 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙤𝙣𝙚 𝙫𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧𝙮 𝙖𝙬𝙖𝙮! 💙🏆 Will Team India clinch the series with a win in the 4th T20I? 👀🔥 #INDvWI | 4th T20I 👉 WED, OCT 14, 6 PM https://t.co/syPUdRaowp— Star Sports (@StarSportsIndia) October 14, 2026
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உத்தேச பிளேயிங் லெவன்
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, நமன் தீர், அக்ஸர் படேல், பிரின்ஸ் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், மயங்க் யாதவ்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி: கமில் பூரன், ஷாய் ஹோப் (கேப்டன்), ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், ரோஸ்டன் சேஸ், ரோவ்மேன் பவல், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், குடகேஷ் மோட்டி, அகீல் ஹொசைன், ஷமார் ஸ்பிரிங்கர், ஷமார் ஜோசப்.