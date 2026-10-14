இந்தியா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் | பந்துவீச்சை தேர்வு செய்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்; வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் 2 மாற்றங்கள்!
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் கமில் பூரன் மற்றும் சாம்ப்சன் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் இருந்து நீக்கப்பட்டு ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் மற்றும் ஜூவெல் ஆண்ட்ரு ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 14, 2026 at 6:43 PM IST
ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான நான்காவது டி20 போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்துள்ளார்.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தற்போது 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த 3 டி20 போட்டிகளின் முடிவில், இந்திய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான நான்காவது டி20 போட்டி இன்று ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்துள்ளார். இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் எந்தவொரு மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. அதேசமயம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் கமில் பூரன் மற்றும் சாம்ப்சன் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் இருந்து நீக்கப்பட்டு ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் மற்றும் ஜூவெல் ஆண்ட்ரு ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்று தொடரில் முன்னிலை பெற்றுள்ள இந்திய அணி, இன்றைய போட்டியில் வென்று தொடரைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் களமிறங்கவுள்ளது. மறுபுறம், தொடரைச் சமன் செய்யும் நோக்கில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியும் தீவிரமாகப் போராடும் என்பதால், இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றிபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
🚨 Toss 🚨 #TeamIndia have won the toss & will bowl first in the 4️⃣th #INDvWI T20I. Updates ▶️ https://t.co/ksuQbTW6n5 @mflone_ https://t.co/UgqEljYIIE— BCCI (@BCCI) October 14, 2026
பிளேயிங் லெவன்
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, நமன் தீர், அக்ஸர் படேல், பிரின்ஸ் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், மயங்க் யாதவ்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி: ஜூவெல் ஆண்ட்ரு, ஷாய் ஹோப் (கேப்டன்), ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், ரோஸ்டன் சேஸ், ரோவ்மன் பவல், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், குடகேஷ் மோட்டி, அகீல் ஹொசைன், ஷமார் ஸ்பிரிங்கர், ஷமார் ஜோசப்.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இதுவரை 34 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 22 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் நிலையில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 11 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்றுள்ளது. ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை.
We go unchanged in Hyderabad 🙌 Updates ▶️ https://t.co/ksuQbTW6n5 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/QJT98ytYcE— BCCI (@BCCI) October 14, 2026
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நேரலை விவரம்
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான 4ஆவது டி20 போட்டி இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. இந்தப் போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். அதேசமயம் ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஒடிடி தளத்தில் நேரடி ஒளிபரப்பைக் காண முடியும்.