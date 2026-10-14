ஷாய் ஹோப் அதிரடி சதம்...பந்துவீச்சில் மிரட்டிய கிமோ பால்: இந்தியாவை வீழ்த்தி தொடரை சமன் செய்தது வெஸ்ட் இண்டீஸ்!
இந்தியாவுக்கு எதிரான இந்த போட்டியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி கேப்டன் ஷாய் ஹோப் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது இரண்டாவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார்.
Published : October 14, 2026 at 11:14 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய அணிக்கு எதிரான நான்காவது டி20 போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 24 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 2-2 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரையும் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளது.
இந்தியா-வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான 4ஆவது டி20 போட்டி ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு, கேப்டன் ஷாய் ஹோப் மற்றும் ஜுவெல் ஆண்ட்ரூ இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கி அடித்தளம் அமைத்துக் கொடுத்தனர்.
இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 52 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், ஜுவெல் ஆண்ட்ரூ 21 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 33 ரன்களிலும், ரோவ்மன் பாவெல் 24 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தனர். பின்னர் ஷாய் ஹோப்புடன் ஜோடி சேர்ந்த ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்ட் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.
இப்போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த ஷாய் ஹோப், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது மூன்றாவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். இப்போட்டியில் 50 பந்துகளை எதிர்கொண்ட ஷாய் ஹோப் 4 பவுண்டரிகள், 9 சிக்ஸர்கள் என 102 ரன்களையும், மறுபக்கம் அவருடன் இணைந்து விளையாடி வந்த ரூதர்ஃபோர்ட் 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 49 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தனர்.
Captain FANTASTIC. ✨🤩 The first West Indian with 3️⃣ T20I 💯s. 🔥 #INDvWI | #MenInMaroon https://t.co/N2Y7JGUUxF— Windies Cricket (@windiescricket) October 14, 2026
இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 3 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 247 ரன்களைக் குவித்தது. இந்திய அணி தரப்பில் அர்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ் மற்றும் அக்ஸர் படேல் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தினர். இதையடுத்து 248 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கிப் களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு, தொடக்க வீரர் சஞ்சு சாம்சன் அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினார்.
தொடர்ந்து அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சஞ்சு சாம்சன் 20 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து மிரட்டினார். அதன்பின் 6 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 56 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய இஷான் கிஷன் 6 ரன்களிலும், கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 16 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அபிஷேக் சர்மாவும் 29 ரன்களுடன் பெவிலியன் திரும்பினார்.
இதனால் இந்திய அணி 130 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த திலக் வர்மா - நிதிஷ் குமார் ரெட்டி இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் செல்ல முயற்சித்தது. இதில் திலக் வர்மா 2 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 43 ரன்களிலும், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஒரு பவுண்டரி, 4 சிக்ஸர்கள் என 41 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டுகளை இழக்க, இந்திய அணியின் தோல்வியும் உறுதியானது.
Century of Maximums 💯🙌 @IamSanjuSamson's memorable feat 🫡 Updates ▶️ https://t.co/ksuQbTW6n5 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/Wy1Y9j0TV0— BCCI (@BCCI) October 14, 2026
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தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களும் எதிரணியின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழக்க, இந்திய அணி 223 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய கிமோ பால் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 24 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தியதுடன், 2-2 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரையும் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளது.