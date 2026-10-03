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வெஸ்ட் இண்டீஸை 'ஒயிட் வாஷ்' செய்ய கிளம்பிய இந்தியா: இறுதி ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்று பேட்டிங் தேர்வு!

இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் அறிமுக வீரராக அன்ஷுல் கம்போஜிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், காயம் காரணமாக விலகிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்கு பதிலாக முகமது சிராஜ் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்தியா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ்
இந்தியா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 1:58 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் இறுதி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, தற்போது 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் கவுகாத்தியில் நடைபெற்று முடிந்த பரபரப்பான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி நிர்ணயித்த 405 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை அதிரடியாக விரட்டிய இந்திய அணி, 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வரலாற்றுச் சாதனை வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

இதன் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் இந்திய அணி ஏற்கனவே கைப்பற்றித் தொடரில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இதையடுத்து, இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் இறுதி ஒருநாள் போட்டி இன்று நியூ சண்டிகரில் உள்ள பிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளார்.

இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் அறிமுக வீரராக அன்ஷுல் கம்போஜிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், காயம் காரணமாக விலகிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரசித் கிருஷ்ணாவுக்கு பதிலாக முகமது சிராஜ் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். மறுபக்கம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியிலும் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஏற்கனவே தொடரைக் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ள இந்திய அணி, இப்போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை 'ஒயிட் வாஷ்' செய்யுமா என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

பிளேயிங் லெவன்

இந்தியா: ஷுப்மான் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ராகுல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, நமன் திர், அன்ஷுல் கம்போஜ், குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், குர்னூர் ப்ரார்

வெஸ்ட் இண்டீஸ் : ஜான் கேம்ப்பெல், ஜூவல் ஆண்ட்ரூ, ஷாய் ஹோப் (கேப்டன்), அமீர் ஜாங்கு, ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்ட், கீமோ பால், மேத்யூ ஃபோர்டே, அல்ஸாரி ஜோசப், குடகேஷ் மோட்டி, ஜெய்டன் சீல்ஸ், விட்டல் லாவ்ஸ் .

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இதுவரை 144 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. ஆரம்ப காலங்களில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி ஆதிக்கம் செலுத்திய போதிலும், கடந்த இரு தசாப்தங்களாக இந்திய அணி ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்தி வருகிறது. இதில் இந்திய அணி 74 போட்டிகளிலும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 64 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், 6 போட்டிகளில் முடிவு எட்டப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானம்

நியூ சண்டிகர் பிசிஏ மைதானம் பொதுவாக பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் இருவருக்குமே சாதகமான ஆடுகளத்தைக் கொண்டது. புதிய பந்தில் வேகம் மற்றும் பவுன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் ஆரம்பக் கட்ட ஓவர்கள் சவாலாக இருக்கும். இதுதவிர போட்டி மதிய நேரத்தில் தொடங்குவதால், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் பனிப்பொழிவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. எனவே, டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்யவே அதிக வாய்ப்புள்ளது.

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நேரலை விபரம்

இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். அதேசமயம் ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஒடிடி தளத்தில் இந்த போட்டியைக் காண முடியும்.

TAGGED:

IND VS WI 3RD ODI
இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ்
ஷுப்மன் கில் கேப்டன்சி
அன்ஷுல் கம்போஜ் அறிமுகம்
INDIA VS WEST INDIES

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