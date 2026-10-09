இந்தியா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ்: டாஸ் வென்ற விண்டீஸ் பந்துவீச்சு; இந்திய அணியில் மாற்றமில்லை!
இரண்டாவது டி20 போட்டிக்கான வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் மேத்யூ ஃபோர்டிற்குப் பதிலாக குடகேஷ் மோட்டிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 9, 2026 at 6:44 PM IST
ராஞ்சி: இந்தியாவுக்கு எதிரான 2-வது டி20 போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பந்துவீசத் தீர்மானித்துள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, தற்போது 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதலாவது டி20 போட்டியில், கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் அதிரடி சதத்தின் உதவியுடன் இந்திய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. அத்துடன் 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இந்நிலையில், இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது டி20 போட்டி இன்று ராஞ்சியில் உள்ள ஜே.எஸ்.சி.ஏ சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்துள்ளது. இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் எந்தவொரு மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.
அதேசமயம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் மேத்யூ ஃபோர்டிற்குப் பதிலாக குடகேஷ் மோட்டிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே முதல் போட்டியை வென்ற உத்வேகத்துடன் இந்திய அணியும், முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியும் களம் காண்பதால், இப்போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
🚨 Toss 🚨 West Indies have won the toss and elected to field first in Ranchi. Updates ▶️ https://t.co/mZlyaWZsoe #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/0KxGk6XkDf— BCCI (@BCCI) October 9, 2026
பிளேயிங் லெவன்
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, நமன் தீர், அக்ஸர் படேல், குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், மயங்க் யாதவ்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி: கமில் பூரன், ஷாய் ஹோப் (கேப்டன்), ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், ரோஸ்டன் சேஸ், ரோவ்மேன் பவல், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், குடகேஷ் மோட்டி, அகீல் ஹொசைன், ஷமார் ஸ்பிரிங்கர், ஷமார் ஜோசப்.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இதுவரை 32 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 21 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் நிலையில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 10 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஒரு போட்டியில் முடிவு ஏதும் எட்டப்படவில்லை.
#TeamIndia go unchanged for the 2️⃣nd #INDvWI T20I. Updates ▶️ https://t.co/mZlyaWZsoe @mflone_ https://t.co/kdBDrGZ5en— BCCI (@BCCI) October 9, 2026
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நேரலை விவரம்
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. இப்போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் (Star Sports) மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் (DD Sports) தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் இப்போட்டியைக் காண முடியும்.