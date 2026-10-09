ராஞ்சி டி20 | ஆதிக்கத்தை தொடரும் முனைப்பில் இந்தியா; கம்பேக் கொடுக்குமா வெஸ்ட் இண்டீஸ்?
இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இதுவரை 32 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், அதில் இந்திய அணி 21 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
Published : October 9, 2026 at 2:31 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் இரண்டாவது போட்டி இன்று ராஞ்சியில் உள்ள ஜேஎஸ்சிஏ சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தற்போது 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதலாவது டி20 போட்டியில், கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் அதிரடி சதத்தின் உதவியுடன் இந்திய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இந்நிலையில், இந்தியா-வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது டி20 போட்டி இன்று ராஞ்சியில் உள்ள ஜேஎஸ்சிஏ சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் முதல் போட்டியை வென்ற உத்வேகத்துடன் இந்திய அணியும், முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியும் விளையாடவுள்ளதால், இப்போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
📍 Ranchi Getting Match-day ready 💪 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/d0RBl9B22r— BCCI (@BCCI) October 9, 2026
இந்திய அணி
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி, சமீபத்தில் ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்த கையோடு எதிர்கொண்ட இந்த தொடரிலும், முதல் போட்டியிலேயே வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. குறிப்பாக அணியின் பேட்டிங்கில் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் சதம் விளாசி அசத்தியது அணிக்கு கூடுதல் நம்பிக்கையை கொடுத்துள்ளது. இதனால் இன்றைய போட்டியிலும் இந்திய அணியின் அதிரடி தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மறுபுறம் பந்துவீச்சிலும் அறிமுக வீரர் நமன் தீர் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார். அவருடன் அர்ஷ்தீப் சிங், மயங்க் யாதவ் ஆகியோரது வேகமும், குல்தீப் யாதவ், அக்ஸர் படேல் ஆகியோரது சுழலும் அணிக்கு பலம் சேர்க்கின்றன. இதனால், இன்றைய ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடரும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
Run it back!💪🏽🏏 #INDvWI | #MenInMaroon https://t.co/jNzGmnFcsK— Windies Cricket (@windiescricket) October 8, 2026
வெஸ்ட் இண்டீஸ்
மறுபுறம், ஷாய் ஹோப் தலைமையில் களமிறங்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, முதல் டி20 போட்டியில் அடைந்த தோல்விக்கு இப்போட்டியில் பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் விளையாடவுள்ளது. முதல் போட்டியில் ஹோப் மற்றும் ரூதர்ஃபோர்ட் ஆகியோர் அரைசதம் கடந்து சிறப்பான ஃபார்மில் உள்ள நிலையில், மற்ற பேட்டர்களும் ஃபார்முக்கு திரும்ப வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையிலும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி ரன்களை வாரி வழங்கியது பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, முன்னணி வீரர்களான அகீல் ஹொசைன், ஷமார் ஜோசப், ரோஸ்டன் சேஸ், மேத்யூ ஃபோர்ட் என அனைவரும் ரன்களைக் கட்டுப்படுத்த தவறியதே தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், இன்றைய போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இந்தியாவின் சவாலை எவ்வாறு எதிர்கொள்ளப் போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இதுவரை 32 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 21 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் நிலையில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 10 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்றுள்ளது. அதேசமயம் ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை.
𝐒𝐚𝐫𝐩𝐚𝐧𝐜𝐡 𝐤𝐢 𝐩𝐮𝐤𝐚𝐚𝐫, 𝐑𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢 𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐚𝐢𝐲𝐚𝐚𝐫! 🔥 #TeamIndia captain #ShreyasIyer has a message ahead of the 2nd T20I! 🇮🇳 #INDvWI | 2nd T20I 👉 FRI, 9th OCT, 6 PM https://t.co/Fqm7MDyAq5— Star Sports (@StarSportsIndia) October 9, 2026
நேரலை விபரம்
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. இந்தப் போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். அதேசமயம் ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஒடிடி தளத்தில் இந்த போட்டியைக் காண முடியும்.
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உத்தேச பிளேயிங் லெவன்
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, நமன் தீர், அக்ஸர் படேல், குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், மயங்க் யாதவ்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி: கமில் பூரன், ஷாய் ஹோப் (கேப்டன்), ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், ரோஸ்டன் சேஸ், ரோவ்மேன் பவல், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், மேத்யூ ஃபோர்டே, அகீல் ஹொசைன், ஷமார் ஸ்பிரிங்கர், ஷமார் ஜோசப்.