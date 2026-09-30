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இந்திய அணியில் அறிமுக வீரருக்கு வாய்ப்பு: டாஸ் வென்ற ஷுப்மன் கில் பவுலிங் தேர்வு!

இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டிக்கு பதிலாக அறிமுக வீரர் ஆகிப் நபிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ்
இந்தியா vs வெஸ்ட் இண்டீஸ் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 1:46 PM IST

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ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில், இந்திய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

இதையடுத்து, இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று கவுகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில், முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்துள்ளார்.

இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டிக்கு பதிலாக அறிமுக வீரர் ஆகிப் நபிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மறுபக்கம், காயம் காரணமாக ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் இப்போட்டியில் இருந்து விலகிய நிலையில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தனது பிளேயிங் லெவனில் 4 மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது.

ஏற்கெனவே இந்த தொடரின் முதல் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றிபெற்று 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்திலும் இந்தியா வெற்றி பெற்று தொடரைக்கைப்பற்றுமா அல்லது வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுத்து தொடரைச் சமன் செய்யுமா என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

பிளேயிங் லெவன்

இந்திய அணி: ரோஹித் சர்மா, ஷுப்மான் கில் (கேட்ச்), விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், கே.எல். ராகுல் (வி.கே), நமன் திர், ரவீந்திர ஜடேஜா, நகிப் நபி, குர்னூர் பிரார், குல்தீப் யாதவ், பிரசித் கிருஷ்ணா

வெஸ்ட் இண்டீஸ்: ஜான் காம்ப்பெல், கேசி கார்டி, ஷாய் ஹோப்(கேப்டன்), அமீர் ஜாங்கோ, ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்ட், ரோஸ்டன் சேஸ், கீமோ பால், அல்ஸாரி ஜோசப், ஷமர் ஜோசப், ஜேடன் சீல்ஸ், விட்டல் லாவ்ஸ்.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இதுவரை 143 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. ஆரம்ப காலங்களில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி ஆதிக்கம் செலுத்திய போதிலும், கடந்த இரு தசாப்தங்களாக இந்திய அணி அசாத்திய ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்தி வருகிறது. இதில் இந்திய அணி 73 போட்டிகளிலும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 64 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், 6 போட்டிகளில் முடிவு எட்டப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானம்

கவுகாத்தி பர்சபாரா மைதானம் பொதுவாக பேட்ஸ்மேன்களுக்கு சாதகமான ஆடுகளத்தைக் கொண்டது. இங்கு பந்து பேட்டிற்கு நேராக வரும் என்பதால் ரன் குவிப்பது எளிது. இதுதவிர இரவு நேரத்தில் பனிப்பொழிவும் (Dew) அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. இதனால், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் பந்துவீசுவது கடினமாகும். எனவே, டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

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நேரலை விபரம்

இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த ஒருநாள் போட்டியானது இந்திய நேரப்படி மதியம் 2 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. இந்தப் போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். அதேசமயம் ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஒடிடி தளத்தில் இந்த போட்டியைக் காண முடியும்.

TAGGED:

IND VS WI 2ND ODI
இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ்
ஆகிப் நபி அறிமுகம்
ஷுப்மன் கில் கேப்டன்சி
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