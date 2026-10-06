முதல் டி20: ஒருநாள் தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்க விண்டீஸ் தீவிரம்; ஆதிக்கத்தைத் தொடர இந்தியா முனைப்பு!
ஒருநாள் தொடரை இழந்துள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, இந்த டி20 தொடரில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு இந்திய அணிக்குப் பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்புடன் களமிறங்கவுள்ளதால், இப்போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
Published : October 6, 2026 at 1:49 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் முதல் ஆட்டம் இன்று லக்னோவில் உள்ள ஏகானா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி, 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் விளையாடி வருகிறது. இதில் ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த ஒருநாள் தொடரை இந்திய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது. இதையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான விறுவிறுப்பான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் இன்று தொடங்குகிறது.
இதன் முதலாவது டி20 போட்டி இன்று லக்னோவில் உள்ள ஏகானா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. ஒருநாள் தொடரை இழந்துள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, இந்த டி20 தொடரில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு இந்திய அணிக்குப் பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்புடன் விளையாடவுள்ளது. அதேசமயம், ஒருநாள் தொடரை வென்ற உத்வேகத்துடன் இந்திய அணியும் தங்களது ஆதிக்கத்தைத் தொடரக் காத்திருப்பதால், இப்போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
🥇 𝗕𝗔𝗖𝗞-𝗧𝗢-𝗕𝗔𝗖𝗞 #𝗔𝘀𝗶𝗮𝗻𝗚𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗚𝗢𝗟𝗗! 🇮🇳 🎥 Relive the golden moments as #TeamIndia celebrates another memorable triumph on the big stage. A memorable evening in Japan. A proud moment for India. 🇮🇳🥇 #AsianGames2026 https://t.co/y5kzSo3Y1l— BCCI (@BCCI) October 4, 2026
இந்திய அணி
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி, சமீபத்தில் ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்த கையோடு இந்தத் தொடரை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இந்திய அணிக்கு வலுவான பேட்டிங் வரிசையும், சொந்த நாட்டு மைதானம் ஆகியவை பெரும் பலமாக உள்ளது. அணியின் பேட்டிங் வரிசையில் சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா என நட்சத்திர வீரர்கள் பட்டாளமே வரிசைகட்டி நிற்கிறது.
மறுபுறம் பந்துவீச்சிலும் இந்திய அணி சர்வதேச அரங்கில் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, முதன்மை வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கு இத்தொடரில் ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது அணிக்குச் சற்று பின்னடைவை ஏற்படுத்தினாலும், அர்ஷ்தீப் சிங், மயங்க் யாதவ் ஆகியோரது வேகமும், குல்தீப் யாதவ், அக்ஸர் படேல் ஆகியோரது சுழலும் அணிக்கு பலம் சேர்க்கின்றன. இதனால், இன்றைய ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடரும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
Honours Board. ✨🏏 The work of a master to guide us to our highest successful chase. 🙌🏿 #INDvWI | #MenInMaroon https://t.co/SSjzq9Dr0g— Windies Cricket (@windiescricket) October 4, 2026
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி
மறுபுறம் ஷாய் ஹோப் தலைமையில் களமிறங்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, ஒருநாள் தொடரில் அடைந்த தோல்விக்கு இந்தத் தொடரில் பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் விளையாடவுள்ளது. பொதுவாகவே, டி20 கிரிக்கெட்டைப் பொறுத்தவரை வெஸ்ட் இண்டீஸ் எப்போதும் ஒரு ஆபத்தான மற்றும் பலம் வாய்ந்த அணியாகவே பார்க்கப்படுகிறது. உலகின் எந்தவொரு மைதானத்திலும் சிக்ஸர்களைப் பறக்கவிடக்கூடிய அதிரடி ஆல்-ரவுண்டர்கள் மற்றும் பவர்-ஹிட்டர்கள் அந்த அணியில் நிரம்பியுள்ளதே அவர்களின் முதன்மை பலம்.
அணியின் பேட்டிங்கில் ஷாய் ஹோப், ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், ரோவ்மன் பாவெல், ஷெர்ஃபென் ரூதர்ஃபோர்ட் ஆகியோருடன் இளம் அதிரடி வீரர் கமில் பூரனும் இணைந்திருப்பது பேட்டிங் பலத்தைக் கூடியுள்ளது. பந்துவீச்சில் ஷமார் ஜோசப், அகீல் ஹொசைன், ரொமாரியோ ஷெஃபர்ட் ஆகியோர் இந்திய பேட்ஸ்மேன்களுக்குச் சவாலாக இருப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இன்றைய போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இந்தியாவின் சவாலை எவ்வாறு எதிர்கொள்ளப் போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இதுவரை 31 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 20 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்திய வரும் நிலையில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 10 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்றுள்ளது. அதேசமயம் ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை.
ODI Series Won ➔ T20I Series Loading... 🎯 After an action-packed ODI campaign, #TeamIndia switches to T20 mode to take on the explosive Men in Maroon! 💪 Watch #INDvWI | 1st T20I 👉 TUE, 6th OCT, 6 PM https://t.co/RlJhzRnuCf— Star Sports (@StarSportsIndia) October 6, 2026
நேரலை விபரம்
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. இந்தப் போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். அதேசமயம் ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஒடிடி தளத்தில் இந்த போட்டியைக் காண முடியும்.
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உத்தேச பிளேயிங் லெவன்
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்ஸர் படேல், குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ்/மயங்க் யாதவ்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி: கமில் பூரன், ஷாய் ஹோப் (கேப்டன்), ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், ரோஸ்டன் சேஸ், ரோவ்மேன் பவல், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், கீமோ பால், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், மேத்யூ ஃபோர்டே, அக்கேல் ஹொசைன், ஷமார் ஜோசப்.