IND vs WI 1st T20I: டாஸ் வென்ற இந்தியா பந்துவீச்சு - அறிமுக வீரர் நமன் தீருக்கு வாய்ப்பு!
வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டிக்கான இந்திய அணியில் அறிமுக வீரராக நமன் தீருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 6, 2026 at 6:48 PM IST
லக்னோ: லக்னோ ஏகானா மைதானத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக நடைபெறும் முதல் டி20 போட்டியில், டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார்.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி, 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் விளையாடி வருகிறது. இதில் ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த ஒருநாள் தொடரை இந்திய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது. இதையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான விறுவிறுப்பான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் இன்று தொடங்குகிறது.
அதன் முதலாவது டி20 போட்டி இன்று லக்னோவில் உள்ள ஏகானா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்துள்ளார். இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் அறிமுக வீரராக நமன் தீருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Another #TeamIndia Cap to cherish and celebrate 🧢👏 All smiles as Naman Dhir receives his T20I debut cap from Arshdeep Singh 🙌 Updates ▶️ https://t.co/2czVyKWreK #INDvWI | @mflone_ https://t.co/LrmwyiKBxv— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
அதேநேரம், இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. ஏற்கெனவே ஒருநாள் தொடரை இழந்துள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, இந்த டி20 தொடரில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு இந்திய அணிக்குப் பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்புடன் களமிறங்குகிறது. அதேசமயம், ஒருநாள் தொடரை வென்ற உத்வேகத்துடன் இந்திய அணியும் தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடரக் காத்திருப்பதால், இப்போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
பிளேயிங் லெவன்
இந்திய அணி பிளேயிங் லெவன்: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, சிவம் துபே, நமன் திர், அக்சர் படேல், அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், மயங்க் யாதவ்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி பிளேயிங் லெவன்: ஷாய் ஹோப் (கேப்டன்), கமில் பூரன், ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், ரோவ்மேன் பவல், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், ரொமாரியோ ஷெப்ஃபர்ட், மேத்யூ ஃபோர்டே, ரோஸ்டன் சேஸ், அகேல் ஹொசைன், ஷமர் ஸ்பிரிங்கர், ஷமர் ஜோசப்
🚨 Toss and Team News 🚨 #TeamIndia have won the toss and elected to bowl in the 1️⃣st #INDvWI T20I. Here's a look at the Playing XI 🙌 Updates ▶️ https://t.co/2czVyKWreK @mflone_ https://t.co/mgtnslR6GZ— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இதுவரை 31 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 20 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்திய வரும் நிலையில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 10 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்றுள்ளது. அதேசமயம் ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை.
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நேரலை விபரம்
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. இந்தப் போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். அதேசமயம் ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஒடிடி தளத்தில் இந்த போட்டியைக் காண முடியும்.