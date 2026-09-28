விராட் கோலி புதிய உலக சாதனை: அதிவேகமாக 15,000 ரன்களைக் கடந்து சச்சினின் சாதனையை முறியடித்தார்!
சச்சின் டெண்டுல்கர் 377 இன்னிங்ஸ்களில் எட்டிய இந்த மைல்கல்லை, விராட் கோலி வெறும் 303 இன்னிங்ஸ்களிலேயே எட்டி அவரது சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.
Published : September 28, 2026 at 9:53 AM IST
திருவனந்தபுரம்: சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் அதிவேகமாக 15,000 ரன்களைக் கடந்த வீரர் என்ற சச்சின் டெண்டுல்கரின் நீண்டகால உலக சாதனையை விராட் கோலி முறியடித்துள்ளார்.
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது ஒருநாள் போட்டி திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள கிரீன்ஃபீல்ட் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 295 ரன்கள் சேர்த்தது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக ஜஸ்டின் க்ரீவ்ஸ் 103 ரன்களும், ஜான் காம்ப்பெல் 62 ரன்களும், அமிர் ஜாங்கூ 58 ரன்களும் எடுத்தனர்.
இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய குல்தீப் யாதவ் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து 296 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணி, கேப்டன் ஷுப்மன் கில் மற்றும் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி ஆகியோரின் அதிரடியான ஆட்டத்தால் 41.4 ஓவர்களிலேயே இலக்கை எட்டியது. இதன் மூலம் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி பெற்றது.
5⃣0⃣ up with a 6⃣ 👌— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
1⃣0⃣0⃣ up with a 6⃣ 💪
Virat Kohli meant business tonight 🔥
Updates ▶️ https://t.co/O2cs86p4gq#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @imVkohli pic.twitter.com/mM52R4r2nF
இப்போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்த விராட் கோலி, 10 பவுண்டரிகள் மற்றும் 9 சிக்ஸர்களுடன் 139 ரன்கள் குவித்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தந்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் இந்திய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இப்போட்டியில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய குல்தீப் யாதவ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
மறுபுறம், இப்போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி சதம் விளாசிய விராட் கோலி சர்வதேச அரங்கில் புதிய உலக சாதனை படைத்தார். ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக 15,000 ரன்களைக் கடந்த வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றார். முன்னதாக சச்சின் டெண்டுல்கர் இந்த இலக்கை அடைய 377 இன்னிங்ஸ்கள் எடுத்துக்கொண்ட நிலையில், விராட் கோலி வெறும் 303 இன்னிங்ஸ்களிலேயே 15,000 ரன்களைக் கடந்து புதிய உலக சாதனை படைத்துள்ளார்.
The bat raise, the roar, the milestone 👏👏— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
A Virat Kohli show in Thiruvananthapuram 🍿
Updates ▶️ https://t.co/O2cs86p4gq#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @imVkohli pic.twitter.com/7pW58tYKeJ
|இதையும் படிக்கவும்
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்த மைல்கல்லை எட்டும் இரண்டாவது பேட்டர் விராட் கோலி ஆவார். மேலும், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் குவித்த இரண்டாவது வீரராகவும், அதிக சதங்கள் அடித்த வீரராகவும் கோலி உள்ளார். அத்துடன் சர்வதேச கிரிக்கெட்டின் அனைத்து வடிவங்களையும் சேர்த்து அதிக சதங்கள் விளாசிய இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையும் விராட் கோலிக்கு உண்டு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.