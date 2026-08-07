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இந்தியா vs இலங்கை லெவன்: முதல் நாள் முடிவில் 363 ரன்கள் குவித்து வலுவான நிலையில் இலங்கை!

இந்தியாவுக்கு எதிரான பயிற்சி ஆட்டத்தில் இலங்கை லெவன் அணி தரப்பில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நிஷான் மதுஷ்கா, ரவிந்து ரசந்தா, கேப்டன் சோனல் தினுஷா ஆகியோர் அரைசதம் கடந்து அசத்தினர்.

இந்திய அணி (கோப்புப்படம்)
இந்திய அணி (கோப்புப்படம்) (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2026 at 6:24 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான பயிற்சி ஆட்டத்தின் முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இலங்கை லெவன் அணி 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 363 ரன்களைக் குவித்து வலுவான நிலையில் உள்ளது.

இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி கலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. இதற்காக இலங்கை சென்றுள்ள இந்திய அணி தீவிர பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருவதுடன், இலங்கை லெவன் அணிக்கு எதிராகப் பயிற்சி போட்டியிலும் விளையாடி வருகிறது.

அதன்படி, இந்தியா - இலங்கை லெவன் அணிகளுக்கு இடையிலான 3 நாள் பயிற்சி ஆட்டம் இன்று தொடங்கியது. கொழும்பில் நடைபெற்று வரும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை லெவன் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதையடுத்துக் களமிறங்கிய இலங்கை லெவன் அணிக்கு நிஷான் மதுஷ்கா மற்றும் ரவிந்து ரசந்தா இணை சிறப்பான தொடக்கத்தை வழங்கினர்.

இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 110 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர். அதன்பின் 66 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில் நிஷான் மதுஷ்கா விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 71 ரன்கள் சேர்த்த கையோடு ரவிந்துவும் ஆட்டமிழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய பசிந்து சூரியபந்தாரா 39 ரன்களுக்கும், பவன் ரத்நாயகே 39 ரன்களுக்கும், அஹான் விக்ரமசிங்ஹே 31 ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழந்தனர்.

பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் சோனல் தினுஷா மற்றும் ரமேஷ் மெண்டிஸ் இணை பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் விக்கெட் இழப்பைத் தடுத்து நிறுத்தியது. இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சோனல் தினுஷா தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். மறுபக்கம் ரமேஷ் மெண்டிஸ் 32 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, 52 ரன்களை சேர்த்த கையோடு சோனல் தினுஷாவும் ஆட்டமிழந்தார்.

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முதல்நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இலங்கை லெவன் அணி 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 363 ரன்களைக் குவித்துள்ளது. இலங்கை தரப்பில் கெஷரா நுவனந்தா 9 ரன்களுடனும், திலும் சுதீரா ஒரு ரன்னுடனும் களத்தில் உள்ளனர். இந்திய அணி தரப்பில் ரவீந்திர ஜடேஜா, மானவ் சுதார், குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதனையடுத்து கைவசம் 2 விக்கெட்டுகள் உள்ள நிலையில், இலங்கை லெவன் அணி நாளை இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தைத் தொடரவுள்ளது.

TAGGED:

IND VS SL XI WARM UP MATCH
NISHAN MADUSHKA
MANAV SUTHAR
இந்தியா VS இலங்கை
IND VS SL XI DAY 1

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