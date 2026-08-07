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இலங்கை vs இந்தியா டெஸ்ட் தொடர்: ரசிகர்களுக்கு இலவச அனுமதி... கிரிக்கெட் வாரியம் அதிரடி அறிவிப்பு!

இந்தியா - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி வரும் ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி காலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இலங்கை அணி
இலங்கை அணி (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2026 at 9:00 PM IST

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ஹைதராபாத்: காலே மற்றும் கொழும்பு மைதானங்களில் நடைபெறவுள்ள இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரை, கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் கட்டணமின்றி இலவசமாக நேரில் கண்டுகளிக்கலாம் என இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது

இந்திய கிரிக்கெட் அணி இந்த மாதம் இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி வரும் ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி காலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி கொழும்பிலுள்ள சின்களீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இத்தொடரில் பங்கேற்பதற்காக ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி ஏற்கனவே இலங்கை சென்றடைந்துள்ளது. டெஸ்ட் தொடருக்கு முன்னதாக, கொழும்பு நோன்டிஸ்கிரிப்ட்ஸ் கிரிக்கெட் கிளப் மைதானத்தில் இலங்கை லெவன் அணிக்கு எதிரான 3 நாட்கள் கொண்ட பயிற்சி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி தற்போது விளையாடி வருகிறது. இப்போட்டியின் முதல் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில், முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை லெவன் அணி 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 363 ரன்களைக் குவித்து வலுவான நிலையில் உள்ளது.

இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க டெஸ்ட் தொடரை ரசிகர்கள் அனைவரும் மைதானத்திற்கு நேரில் வந்து இலவசமாகக் காணலாம் என இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் அங்கமாக நடைபெறும் இத்தொடருக்கான நுழைவுக் கட்டணம் முற்றிலும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், "உலகத் தரம் வாய்ந்த டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை ரசிகர்கள் தங்கு தடையின்றி ரசித்து மகிழ இந்தச் சிறப்பான வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. நாட்டின் அனைத்துப் பகுதிகளில் இருந்தும் கிரிக்கெட் ஆர்வலர்கள், இளம் வீரர்கள் மற்றும் குடும்பங்கள் திரளாக வந்து போட்டியை ஆவலோடு காண அன்போடு அழைக்கிறோம்" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ஆகஸ்ட் 15 முதல் 19 வரை காலி சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் முதல் டெஸ்ட் போட்டியை ரசிகர்கள் கேட் எண் 4 வழியாக இலவசமாகக் காணலாம் என்றும், ஆகஸ்ட் 23 முதல் 27 வரை கொழும்பு சின்களீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெறும் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியை 3, 4, 5 மற்றும் 7 ஆகிய வழிகளைப் பயன்படுத்தி ரசிகர்கள் இலவசமாக மைதானத்திற்குள் நுழையலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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தற்போது உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்பட்டியலில், இந்திய அணி 48.15 சதவீத புள்ளிகளுடன் ஐந்தாவது இடத்திலும், இலங்கை அணி 41.67 சதவீத புள்ளிகளுடன் ஆறாவது இடத்திலும் உள்ளன. இதனால் இந்தத் தொடர் இரு அணிகளுக்கும் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பில் மிக முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இத்தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் பலமடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

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