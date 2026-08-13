இந்தியா vs இலங்கை டெஸ்ட் தொடர்: நேரலையில் பார்ப்பது எப்படி? முழு விபரம் உள்ளே!
இலங்கை - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான 2 போட்டிகள் கொண்ட தொடரின் முதல் டெஸ்ட் போட்டி நாளை மறுநாள் (ஆகஸ்ட் 15) கலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது.
Published : August 13, 2026 at 8:44 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா - இலங்கை டெஸ்ட் தொடரை டிவியிலும், மொபைலிலும் நேரலையில் பார்ப்பது எப்படி? மைதானத்திற்குச் சென்று இலவசமாகக் காண்பது எப்படி? என்ற முழு விவரங்களையும் இந்தப் பதிவில் பார்ப்போம்.
இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் அங்கமாக நடைபெறவிருக்கும் இந்த டெஸ்ட் தொடரில், எந்த அணி வெற்றி பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. அந்த வகையில், இலங்கை - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி நாளை மறுநாள் (ஆகஸ்ட் 15) காலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இப்போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரில் முன்னிலை பெறும் என்பதால், இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாகத் தயாராகி வருகின்றனர். இதில் ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணியில் ரவீந்திர ஜடேஜா, கே.எல். ராகுல், முகமது சிராஜ், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களுடன், சரான்ஷ் ஜெயின் மற்றும் ஆகிப் நபி போன்ற இளம் அறிமுக வீரர்களுக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
August 13, 2026
மறுபக்கம், தனஞ்செயா டி சில்வா தலைமையிலான இலங்கை அணியில் குசால் மென்டிஸ், பதும் நிஷங்கா போன்ற நட்சத்திர வீரர்கள் இல்லாதது அந்த அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக கமிந்து மெண்டிஸ், தினேஷ் சண்டிமால் போன்ற அனுபவ வீரர்கள் மீது கூடுதல் பொறுப்பு ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிலையில், இந்த விறுவிறுப்பான டெஸ்ட் தொடரை ரசிகர்கள் எங்கு மற்றும் எப்படி நேரலையில் பார்ப்பது என்பது குறித்து இந்தப் பதிவில் விரிவாகப் பார்ப்போம்.
தொலைக்காட்சியில் பார்ப்பது எப்படி?
இந்தியாவில் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் இந்தியா-இலங்கை டெஸ்ட் தொடரை தங்களது தொலைக்காட்சிகளில் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் சேனல்கள் மூலம் நேரலையில் கண்டு ரசிக்கலாம். இதில் தமிழ், இந்தி, ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட மொழி வர்ணனைகளில் ரசிகர்கள் போட்டியை நேரலையில் காணலாம். அதேசமயம் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலிலும் இப்போட்டியானது நேரலையில் ஒளிபரப்பப்படவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
The countdown is down to two. The #BeautifulGameofTestCricket awaits. ⏳🤍— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 13, 2026
Watch #SLvIND, 1st Test, starting 15th August, 9 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #BeautifulGameOfTestCricket pic.twitter.com/3G7oekMB0B
ஆன்லைனில் பார்ப்பது எப்படி?
மறுபக்கம் இந்திய ரசிகர்கள் தங்களது மொபைல் அல்லது ஸ்மார்ட் டிவிகளில் ஆன்லைன் மூலமாகவும் இந்த போட்டிகளை நேரலையில் பார்க்க முடியும். அந்தவகையில், இந்தத் தொடரின் அதிகாரப்பூர்வ டிஜிட்டல் ஒளிபரப்பு உரிமத்தை சோனி நிறுவனம் பெற்றுள்ளது. எனவே, ரசிகர்கள் சோனி லிவ் செயலியில் குறிப்பிட்ட சந்தாவைச் செலுத்தி இந்த போட்டிகளை நேரலையில் பார்க்கலாம்.
ரசிகர்களுக்கு ஜாக்பாட்
மேலும், மைதானத்தில் நேரடியாகச் சென்று போட்டியைப் காண இருக்கும் ரசிகர்களுக்கு இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் ஒரு மகிழ்ச்சியான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, கலே மற்றும் கொழும்புவில் நடைபெறும் இந்த 2 டெஸ்ட் போட்டிகளையும் நேரில் காண ரசிகர்களுக்கு இலவச அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, மைதானத்தின் குறிப்பிட்ட கேலரி பகுதிகளுக்கு ரசிகர்கள் கட்டணமின்றி நேரடியாக அனுமதிக்கப்பட உள்ளனர்.
India’s tour of Sri Lanka begins with a Test battle in Galle as the two sides lock horns in the series opener— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) August 12, 2026
The action starts on August 15 at 10 AM IST.
Catch all the live action on DD Sports (DD Free Dish).#SLvIND@ICC @BCCI @ShubmanGill pic.twitter.com/Ifk1P367ix
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போட்டி நேரம்
இலங்கை - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான டெஸ்ட் போட்டிகள் அனைத்தும் இந்திய நேரப்படி காலை 10 மணிக்கு தொடங்குகின்றன. இந்த போட்டிகளில் டாஸ் நிகழ்வானது காலை 9.30 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது. சுழற்பந்து வீச்சுக்கு சாதகமான இலங்கை ஆடுகளங்களில் இந்திய பேட்டர்கள் எப்படிச் செயல்படப் போகிறார்கள் என்பதைப் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.