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பயிற்சி ஆட்டம்: தேவ்தத் படிக்கல் அதிரடி சதம்; வலுவான நிலையில் இந்திய அணி!

இலங்கை லெவன் அணிக்கு எதிரான 3 நாள் பயிற்சி ஆட்டத்தில், இந்திய கிரிக்கெட் அணி வீரர் தேவ்தத் படிக்கல் அதிரடி சதம் விளாசி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டெடுத்துள்ளார்.

தேவ்தத் படிக்கல் (கோப்புப்படம்)
தேவ்தத் படிக்கல் (கோப்புப்படம்) (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 6:31 PM IST

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ஹைதராபாத்: இலங்கை லெவன் அணிக்கு எதிரான 3 நாள் பயிற்சி போட்டியின் இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில், இந்திய அணி 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 357 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி, ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி கலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. இதற்காக இலங்கை சென்றுள்ள இந்திய அணி தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருவதுடன், இலங்கை லெவன் அணிக்கு எதிராகப் பயிற்சி போட்டியிலும் விளையாடி வருகிறது.

அதன்படி, இந்தியா - இலங்கை லெவன் அணிகளுக்கு இடையிலான 3 நாள் பயிற்சி ஆட்டம் நேற்று தொடங்கியது. கொழும்பில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை லெவன் அணி, முதல்நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 363 ரன்களைக் குவித்தது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக ரவிந்து ரசந்தா 71 ரன்களையும், நிஷான் மதுஷ்கா 66 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.

இந்திய அணி தரப்பில் ரவீந்திர ஜடேஜா, மானவ் சுதார், குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர். இதனைத் தொடர்ந்து, இன்றைய இரண்டாம் நாள் ஆட்டம் தொடங்குவதற்கு முன்னரே இலங்கை லெவன் அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸை டிக்ளர் செய்வதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து, இந்திய அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கியது. இதில் தொடக்க வீரராகக் களம் இறங்கிய யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ரன்கள் ஏதுமின்றி ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார்.

பின்னர் இணைந்த கே.எல். ராகுல் - தேவ்தத் படிக்கல் ஜோடி பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. இதில் கே.எல். ராகுல் 40 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, மறுபக்கம் அபாரமாக விளையாடிய தேவ்தத் படிக்கல் சதம் விளாசி மிரட்டினார். அவருடன் இணைந்து விளையாடிய ரவீந்திர ஜடேஜாவும் அரைசதம் கடந்த கையோடு, 63 ரன்களில் ரிட்டையர்ட் ஹர்ட் முறையில் பெவிலியன் திரும்பினார்.

அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய ரிஷப் பந்த், துருவ் ஜூரெல் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர். அதன்பின், ரிட்டையர்ட் ஹர்ட் முறையில் வெளியேறிய தேவ்தத் படிக்கல் மீண்டும் பேட்டிங் செய்யக் களமிறங்கி, அதிரடியாக விளையாடி அணியின் விக்கெட் இழப்பைத் தடுத்து நிறுத்தினார். அவருடன் இணைந்த குர்னூர் பிராரும் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 36 ரன்கள் சேர்த்தார்.

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இதன் மூலம் இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 357 ரன்களைக் குவித்துள்ளது. இந்திய அணி தரப்பில் தேவ்தத் படிக்கல் 142 ரன்களுடனும், குர்னூர் பிரார் 2 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் உட்பட 36 ரன்களுடனும் ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் உள்ளனர். இலங்கை லெவன் அணி தரப்பில் ரமேஷ் மெண்டிஸ், அசன்கா மனோஜ் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். இதையடுத்து, 6 ரன்கள் பின் தங்கிய நிலையில் இந்திய அணி நாளை மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தைத் தொடரவுள்ளது.

TAGGED:

INDIA VS SRI LANKA XI
IND VS SL PRACTICE MATCH SCORECARD
IND VS SL WARM UP CRICKET MATCH
இந்தியா VS இலங்கை
DEVDUTT PADIKKAL

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