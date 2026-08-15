இலங்கை vs இந்தியா| டாஸ் வென்று பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது இந்தியா; சர்ஃப்ராஸ் கானுக்கு இடமில்லை!
இலங்கை டெஸ்ட் போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் சர்ஃப்ராஸ் கான் மற்றும் அறிமுக வீரர்கள் சரான்ஷ் ஜெயின், ஆகிப் நபி ஆகியோருக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை.
Published : August 15, 2026 at 9:58 AM IST
கலே: இலங்கைக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளார்.
இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. நடப்பு உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சியில் இந்திய அணி பங்கேற்கும் மற்றொரு முக்கியத் தொடர் இது என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன. அந்தவகையில், இலங்கை - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி இன்று (ஆகஸ்ட் 15) கலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள இந்திய அணி கேப்டன் ஷுப்மன் கில் முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளார். இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் சர்ஃப்ராஸ் கான் மற்றும் அறிமுக வீரர்கள் சரான்ஷ் ஜெயின், ஆகிப் நபி ஆகியோருக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை. அதேசமயம் இலங்கை அணியின் பிளேயிங் லெவனில் நிரோஷன் டிக்வெல்லா, நிஷான் மதுஷ்கா ஆகியோருடன் அறிமுக வீரர் கேஷர நுவந்தாவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
On the occasion of Independence Day, #TeamIndia gathered at Galle to hoist the Tricolour 🇮🇳 ahead of the First #SLvIND Test.#IndependenceDay pic.twitter.com/tHKIggV6AU— BCCI (@BCCI) August 15, 2026
பிளேயிங் லெவன்
இந்திய அணி: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கே.எல். ராகுல், தேவ்தத் படிக்கல், ஷுப்மான் கில் (கேப்டன்), ரிஷப் பந்த் , ரவீந்திர ஜடேஜா, துருவ் ஜூரல், மானவ் சுதர், குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா.
இலங்கை அணி: லஹிரு உதாரா, நிஷான் மதுஷ்கா, தினேஷ் சண்டிமால், கமிந்து மெண்டிஸ், தனஞ்சய டி சில்வா (கேட்ச்), சோனல் தினுஷா, நிரோஷன் டிக்வெல்லா , கேஷர நுவந்த, பிரபாத் ஜெயசூர்யா, லஹிரு குமார, அசித்த ஃபெர்னாண்டோ.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா - இலங்கை அணிகள் இதுவரை 46 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 22 டெஸ்ட் போட்டிகளிலும், இலங்கை அணி 7 போட்டிகளிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. அதேசமயம் 17 போட்டிகள் டிராவில் முடிவடைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Captain Shubman Gill wins the toss and elects to bat first at Galle.— BCCI (@BCCI) August 15, 2026
A look at our Playing XI for the game.
Live - https://t.co/bg2q0J2x1f #SLvIND pic.twitter.com/ll2Xa9sTm3
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நேரலை விவரங்கள்
இந்தியாவில் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் இந்தியா-இலங்கை டெஸ்ட் தொடரை தங்களது தொலைக்காட்சிகளில் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்களில் நேரலையில் கண்டு ரசிக்கலாம். இதுதவிர இந்தத் தொடரின் அதிகாரப்பூர்வ டிஜிட்டல் ஒளிபரப்பு உரிமத்தை சோனி நிறுவனம் பெற்றுள்ளது. எனவே, ரசிகர்கள் சோனி லிவ் செயலியில் குறிப்பிட்ட சந்தாவைச் செலுத்தி இந்த போட்டிகளை நேரலையில் பார்க்கலாம்.