ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: டேவிட் மில்லர் அதிரடி அரைசதம்; இந்திய அணிக்கு 188 ரன்கள் இலக்கு

டி20 உலகக் கோப்பை சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணி வீரர் டேவிட் மில்லர் 26 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார்.

டேவிட் மில்லர் - டெவால்ட் பிரேவிஸ்
டேவிட் மில்லர் - டெவால்ட் பிரேவிஸ் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 22, 2026 at 8:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

அஹ்மதாபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான சூப்பர் 8 ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணி 188 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெற்ற சூப்பர் 8 சுற்றின் 3ஆவது லீக் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் எந்தவித மாற்றங்களும் செய்யப்படவில்லை.

இதனையடுத்து களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு கேப்டன் ஐடன் மார்க்ரம் மற்றும் குயின்டன் டி காக் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட டி காக் 4 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து ஐடன் மார்க்ரமும் 6 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய ரியான் ரிக்கெல்டனும் 7 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த நிலையில் பெவிலியன் திரும்பினார்.

அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த டெவால்ட் பிரேவிஸ் மற்றும் டேவிட் மில்லர் இணை ஆரம்பத்தில் பொறுப்புடன் விளையாடி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தினர். பின்னர் அதிரடியாக விளையாட தொடங்கிய இருவரும் அடுத்தடுத்து பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட அணியின் ஸ்கோரும் மளமளவென உயரத்தொடங்கியது. இதில் இருவரும் இணைந்து 4ஆவது விக்கெட்டிற்கு 97 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர்.

இதில் அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட டெவால்ட் பிரேவிஸ் 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 45 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து அரைசதம் கடந்திருந்த டேவிட் மில்லர் 7 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 63 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய மார்கோ ஜான்சன் 2 ரன்களிலும், கார்பின் போஷ் 5 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

அதேசமயம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் ஒரு பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 44 ரன்களை சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 187 ரன்களை சேர்த்தது. இந்திய அணி தரப்பில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா அதிகபட்சமாக 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

இதையும் படிங்க

பிளேயிங் லெவன்

இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், வாஷிங்டன் சுந்தர், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங்.

தென்னாப்பிரிக்கா: ஐடன் மார்க்ராம்(கேப்டன்), குயின்டன் டி காக், ரியான் ரிக்கல்டன், டெவால்ட் பிரேவிஸ், டேவிட் மில்லர், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், மார்கோ ஜான்சன், கார்பின் போஷ், கேசவ் மகாராஜ், காகிசோ ரபாடா, லுங்கி இங்கிடி.

TAGGED:

IND VS SA SUPER 8
IND VS SA SUPER 8 LIVE SCORE
DAVID MILLER FIFTY
இந்தியா VS தென்னாப்பிரிக்கா
IND VS SA SUPER 8 LIVE SCORE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.