IND vs SA:டி20 தொடரில் இருந்து விலகிய அக்ஸர் படேல்; ஷபாஸ் அஹ்மது இந்திய அணியில் சேர்ப்பு
அக்ஸர் படேலுக்கு பதிலாக மற்றொரு ஆல் ரவுண்டர் ஷபாஸ் அஹ்மத் இந்திய டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : December 16, 2025 at 12:57 PM IST
ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டி20 தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து இந்திய அணி ஆல் ரவுண்டர் அக்ஸர் படேல் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக விலகியுள்ளார்.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி தற்சமயம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்துள்ள 3 போட்டிகளின் முடிவில் இந்திய அணி இரண்டிலும், தென்னாப்பிரிக்க அணி ஒரு போட்டியிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. இதன் காரணமாக இந்திய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இந்த நிலையில், இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கும் இடையிலான நான்காவது டி20 போட்டி நாளை (டிசம்பர் 17) லக்னோவிலுள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் இந்திய அணி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் தொடரை வெல்லும். தென்னாப்பிரிக்க அணி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் தொடரை சமன் செய்யும்.
🚨 NEWS 🚨#TeamIndia allrounder, Axar Patel has been ruled out of the remaining two @IDFCFIRSTBank T20Is against South Africa due to illness.— BCCI (@BCCI) December 15, 2025
🔽 Details | #INDvSA | @akshar2026 https://t.co/CZja7iaLNm
இதன் காரணமாக இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. மேலும் இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வரும் நிலையில், இந்திய அணியைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீரர் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இந்திய அணியின் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் அக்ஸர் படேல், உடல்நலக் குறைவு காரணமாக தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து விலகியதாக பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. முன்னதாக தொடரின் முதலிரண்டு போட்டிகளிலும் விளையாடிய அக்ஸர் படேல், மூன்றாவது போட்டிக்கான பிளேயிங் லெவனில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருந்தார்.
Shahbaz Ahmed reporting for national duty 💪— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) December 15, 2025
Also, wishing Axar Patel a speedy recovery 💙 pic.twitter.com/NjnrAiLQ7p
இந்நிலையில் தான் அவர் உடல்நலக் குறைவால் அவதிப்பட்டு வருவதால், அவர் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்தும் விலகியதாக கூறப்படுகிறது. இதனையடுத்து அக்ஸர் படேலுக்கு மாற்றாக ஷபாஸ் அஹ்மத் இந்திய டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவருக்கு இந்திய அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
அணிகள்
இந்திய டி20 அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, ஷபாஸ் அஹ்மத்*, ஜிதேஷ் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, வாஷிங்டன் சுந்தர்.
தென்னாப்பிரிக்க டி20 அணி: ஐடன் மார்க்ரம், ஒட்னீல் பார்ட்மேன், கார்பின் போஷ், டெவால்ட் பிரெவிஸ், குயின்டன் டி காக், டொனோவன் ஃபெரீரா, ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸ், மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகராஜ், ஜார்ஜ் லிண்டே, லூதோ சிபம்லா, டேவிட் மில்லர், லுங்கி இங்கிடி, அன்ரிச் நோர்ட்ஜே, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ்.