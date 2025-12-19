டி20 தொடரை வெல்லுமா இந்தியா? தென்னாப்பிரிக்காவுடன் இன்று மோதல்
Published : December 19, 2025 at 6:30 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் ஐந்தாவது போட்டி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி தற்சமயம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நான்கு போட்டிகள் முடிவடைந்த நிலையில், இரண்டில் இந்திய அணியும், ஒரு போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணியும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளனர். மேலும் ஒரு போட்டியானது கடும் பனி காரணமாக கைவிடப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் 5ஆவது மற்றும் கடைசி போட்டி இன்று (டிசம்பர் 19) அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் இந்திய அணி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் தொடரை வெல்லும். தென்னாப்பிரிக்க அணி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் தொடரை சமன் செய்யும். இதன் காரணமாக இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
இந்திய அணி
சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய டி20 அணி அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. அணியின் பேட்டிங்கில், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா அகியோர் வலுசேர்க்கும் நிலையில், ஷுப்மன் கில், சூர்யகுமார் யாதவ், ஷிவம் தூபே ஆகியோர் தொடர்ந்து சொதப்பி வருவது பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் ஷுப்மன் கில் காலில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதனால் மற்றொரு நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சன் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பிடிப்பார் என்ற தகவகலும் வெளியாகி ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளதுடன், இந்திய அணியின் பேட்டிங்கையும் பலப்படுத்தும் செய்தியாக அமைந்துள்ளது. அணியின் பந்துவீச்சை பொறுத்தவரையில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், வருண் சக்ரவர்த்தி ஆகியோர் இருப்பது பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
தென்னாப்பிரிக்க அணி
மறுபக்கம் ஐடன் மார்க்ரம் தலைமையில் களமிறங்கியுள்ள தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கும் பேட்டிங் பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி வருகிறது. ஏனெனில் அந்த அணியில் குயின்டன் டி காக், ஐடன் மார்க்ரம் ஆகியோரைத் தவிர்த்து மற்ற நட்சத்திர வீரர்கள் இதுவரையிலும் பெரிதாக ரன்களைச் சேர்க்கவில்லை. அதுவே அந்த அணியின் தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
அணியின் பந்துவீச்சில் மார்கோ ஜான்சன், லுங்கி இங்கிடி, ஓட்னியல் பார்ட்மேன் உள்ளிட்டோருடன், டோனவன் ஃபெரீரா, ஜார்ஜ் லிண்டே ஆகியோரும் பக்க பலமாக இருக்கின்றன. இருப்பினும் அந்த அணி பேட்டிங்கில் முன்னேற்றம் காணும் வரையில், வலுவான இந்திய அணியை வீழ்த்தியது கடினம் தான்.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 35 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 20 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 13 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், இரண்டு போட்டிகளில் முடிவு எட்டப்படவில்லை.
மேலும் இந்தியாவில் இவ்விரு அணிகளும் 16 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், அதில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 7 முறையும், இந்தியா 7 முறையும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளனர். மேலும் இரண்டு போட்டிகளின் முடிவு எட்டப்படவில்லை. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம்
அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம் வரலாற்றில் பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதாங்களில் ஒன்றாக அறியப்படுகிறது. இங்கு இதுவரை 10 சர்வதே சடி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 6 முறையும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 4 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. மேலும் இங்கு அடிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ரன்களாக 234 ரன்கள் குவிக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்த ஆட்டத்தில் நிச்சயம் வானவேடிக்கைகளுக்கு பஞ்சமிருக்காது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நேரலை தகவல்கள்
இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையேயான இந்த தொடரை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
இந்தியா : சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் துபே, ஜித்தேஷ் சர்மா, குல்தீப் யாதவ், வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், ஹர்ஷித் ராணா.
தென்னாப்பிரிக்கா: குயின்டன் டி காக், ஐடன் மார்க்ரம் (கேப்டன்), ரீஸா ஹென்றிக்ஸ், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டோனவன் ஃபெரீரா, மார்கோ ஜான்சன், ஜார்ஜ் லிண்டே, ஆண்ட்ரிச் நோர்ட்ஜே, லுங்கி இங்கிடி, ஓட்னியல் பார்ட்மேன்.
அணிகள்
இந்திய டி20 அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, ஷபாஸ் அஹ்மத், ஜிதேஷ் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, வாஷிங்டன் சுந்தர்.
தென்னாப்பிரிக்க டி20 அணி: ஐடன் மார்க்ரம், ஒட்னீல் பார்ட்மேன், கார்பின் போஷ், டெவால்ட் பிரெவிஸ், குயின்டன் டி காக், டொனோவன் ஃபெரீரா, ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸ், மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகராஜ், ஜார்ஜ் லிண்டே, லூதோ சிபம்லா, டேவிட் மில்லர், லுங்கி இங்கிடி, அன்ரிச் நோர்ட்ஜே, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ்.