20 போட்டிகளுக்கு பிறகு டாஸ் வென்ற இந்திய அணி; போட்டியில் வென்று தொடரை வெல்லுமா?
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணி தொடர்ச்சியாக 20 முறை டாஸை இழந்த நிலையில், இன்றைய போட்டியில் டாஸ் வென்று ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
Published : December 6, 2025 at 1:16 PM IST
ஹைதராபாத்: விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள விடிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி தற்சமயம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடந்து முடிந்த இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளில், ஒரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளதுடன் 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரையும் சமன் செய்துள்ளன.
இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது போட்டி இன்று (நவ.06) விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள விடிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியிலும் டாஸை வென்ற இந்திய அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
இதன் மூலம் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணி தொடர்ச்சியாக 20 முறை டாஸை இழந்த நிலையில், இன்றைய போட்டியில் டாஸ் வென்று ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு பதிலாக திலக் வர்மா பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have won the toss and elected to field first.
Updates ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#INDvSA
அதேசமயம் தென்னாப்பிரிக்க அணியைப் பொறுத்தவரையில் நந்த்ரே பர்கர் மற்றும் டோனி டி ஜோர்ஸி ஆகியோர் காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து இருந்து விலகிய நிலையில், ரியான் ரிக்கெல்டன் மற்றும் ஓட்னியல் பார்ட்மேன் ஆகியோருக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரை வெல்லும் என்பதால் தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
பிளேயிங் லெவன்
தென்னாப்பிரிக்கா பிளேயிங் லெவன்: குயின்டன் டி காக், ஐடன் மார்க்ரம், டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, ரியான் ரிக்கெல்டன், டெவால்ட் பிரேவிஸ், மார்கோ ஜான்சன், கார்பின் போஷ், கேசவ் மகாராஜ், ஓட்னியல் பார்ட்மேன், லுங்கி இங்கிடி
Here's a look at #TeamIndia's Playing XI for the series decider 🙌
Updates ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#INDvSA
இந்தியா பிளேயிங் லெவன்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், திலக் வர்மா, கே.எல்.ராகுல்(கேப்டன்), ரவீந்திர ஜடேஜா, ஹர்ஷித் ராணா, குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 96 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 52 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் இந்திய அணி 46 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கும் நிலையில், 3 போட்டிகளில் முடிவு எட்டப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
விடிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானம்
விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள விடிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இதுவரை 20 சர்வதேச ஒருநாள் போட்டி நடைபெற்றுள்ளது. அதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 3 முறையும், இரண்டாவது பேட்டிங் செய்த அணி 15 முறையும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
Toss Update 🪙
🇮🇳 India have won the toss and elected to Bowl first.
🔁 Two changes for #TheProteas Men: Ryan Rickelton and Ottneil Baartman come in for Tony de Zorzi and Nandre Burger.
Here's how we line up for the decider! 🏏
ஒருநாள் தொடருக்கான அணிகள்
இந்திய ஒருநாள் அணி: ரோஹித் ஷர்மா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், விராட் கோலி, திலக் வர்மா, கே.எல். ராகுல் (கேப்டன்), ரிஷப் பந்த், வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஹர்ஷித் ராணா, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், பிரசித் கிருஷ்ணா, அர்ஷ்தீப் சிங், துருவ் ஜூரல்.
தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் அணி: டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), ஓட்னீல் பார்ட்மேன், கார்பின் போஷ், மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, டெவால்ட் பிரெவிஸ், நந்த்ரே பர்கர், குயின்டன் டி காக், டோனி டி ஜோர்ஜி, ரூபின் ஹெர்மன், கேசவ் மகராஜ், மார்கோ ஜான்சன், ஐடன் மார்க்ராம், லுங்கி இங்கிடி, ரியான் ரிக்கல்டன், பிரனாலன் சுப்ரயன்.