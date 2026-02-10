ETV Bharat / sports

முடிவை மாற்றிய பாகிஸ்தான்: பன்மடங்காக உயரும் விமான கட்டணம் - ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி காரணமாக கொழும்பு செல்லும் விமானங்களில் கட்டணங்கள் பல மடங்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளன.

Published : February 10, 2026 at 5:57 PM IST

ஹைதராபாத்: பிப்ரவரி 15 ஆம் தேதி நடைபெறும் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டி காரணமாக விமான கட்டணம் பன்மடங்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வரும் ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரானது நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி பிப்ரவரி 15 ஆம் தேதி கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

முன்னதாக பாகிஸ்தான் அரசாங்கம், டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பாகிஸ்தான் அணி இந்தியாவுக்கு எதிராக விளையாடாது என்று அறிவித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. மேலும் இது ஐசிசி வருவாய் மற்றும் இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியத்திற்கு மிகப்பெரும் இழப்பை ஏற்படுத்தும் செயலாக பார்க்கப்பட்டது. மேலும் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் பாகிஸ்தானுக்கு கண்டனங்களை தெரிவித்ததுடன், எச்சரிக்கையும் விடுத்தது.

ஆனாலும் பாகிஸ்தான் அரசு தங்கள் முடிவில் உறுதியாக இருக்கிறோம் என்று தெரிவித்து சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருந்தது. இதனையடுத்து சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில், பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்திடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. இந்த நிலையில் தான் பாகிஸ்தான் அரசு தங்கள் முடிவிலிருந்து பின் வாங்கியதுடன், டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியாவுடன் விளையாடவும் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளது.

இதனையடுத்து திட்டமிட்டபடி பிப்ரவரி 15 ஆம் தேதி இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான உலகக் கோப்பை போட்டியானது நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக ரசிகர்கள் பெரும் அவாலுடன் காத்திருக்கும் நிலையில், போட்டியை நேரில் காண காத்திருக்கும் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியளிக்கக் கூடிய செய்தி ஒன்று தற்சமயம் வெளியாகியுள்ளது.

அதன்படி, இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி காரணமாக கொழும்பு செல்லும் விமானங்களில் கட்டணங்கள் பல மடங்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக சென்னையிலிருந்து கொழும்பு செல்ல விமான கட்டணம் 9 ஆயிரம் ரூபாய் முதல் இருந்த நிலையில், தற்சமயம் 29 ஆயிராத்திற்கும் அதிகமாக கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தவிர, இந்தியாவின் பிற நகரங்களில் இருந்து கொழும்புக்கு செல்லும் விமான டிக்கெட்டுகளின் விலையும் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. போட்டி நடைபெறும் நாளில இந்த விலை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த திடீர் விலை உயர்வு காரணமாக கிரிக்கெட் ரசிகர்கள், சாமானியர்கள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான அணிகள்

இந்தியா: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல் (துணை கேப்டன்), இஷான் கிஷான், ரிங்கு சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், வாஷிங்டன் சுந்தர், முகமது சிராஜ்.

பாகிஸ்தான்: சல்மான் அலி ஆகா (கேப்டன்), அப்ரார் அகமது, பாபர் ஆசம், ஃபஹீம் அஷ்ரஃப், ஃபகர் ஜமான், கவாஜா முகமது நஃபி, முகமது நவாஸ், முகமது சல்மான் மிர்சா, நசீம் ஷா, சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் , சைம் அயூப், ஷஹீன் ஷா அஃப்ரிடி, ஷதாப் கான், உஸ்மான் கான், உஸ்மான் தாரிக்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

