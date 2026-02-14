இந்தியா vs பாகிஸ்தான் போட்டி: வங்கதேசத்திற்கு விடுத்த ஐசிசி
Published : February 14, 2026 at 9:55 PM IST
கொழும்பு: இந்தியா vs பாகிஸ்தான் டி20 உலகக் கோப்பை போட்டியை நேரில் காண வருமாறு வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியத்திற்கு சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பொதுவான இடம் மற்றும் பாதுகாப்பு காரணங்கள் உள்ளிட்டவையால் இந்தியா, பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியங்களுக்கு இடையே சமீபகாலமாக பெரும் கருத்து வேறுபாடுகள் நிலவி வருகின்றன. அதிலும் குறிப்பாக, பிசிசிஐயுடன் ஏற்பட்ட முரண்பாடு காரணமாக வங்கதேச அணி உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்தும் வெளியேறியது.
இதனால் வங்கதேசத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் பாகிஸ்தான் அரசும், இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியை புறக்கணிப்பதாக மிரட்டல்களை விடுத்தது. இதனால் சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் கடந்த சில வாரங்களாகவே பரபரப்பான சூழல் நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில் தான் பாகிஸ்தான் அரசு தங்கள் முடிவிலிருந்து பின் வாங்கியதை அடுத்து, இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் இந்த உலகக் கோப்பையில் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர்.
இந்நிலையில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியை காண வருமாறு ஆசியாவின் ஐந்து முக்கிய கிரிக்கெட் வாரியத் தலைவர்களுக்கு சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் அழைப்பு விடுத்துள்ளது. ஆசிய கிரிக்கெட் வாரியங்களுக்கு இடையிலான உறவை சீர்செய்யவும், பேச்சுவார்த்தை மூலம் கிரிக்கெட் உறவுகளை மேம்படுத்தவும் இந்த அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதனடிப்படையில், பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் சங்க தலைவர் மொஹ்சின் நக்வி, பிசிசிஐ தரப்பிலிருந்து மிதுன் மன்ஹாஸ், வங்கதேச கிரிக்கெட் சங்க தலைவர் முகமது அமினுல் இஸ்லாம், இலங்கை கிரிக்கெட் சங்க தலைவர் ஷம்மி சில்வா மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரிய தலைவர் மிர்வாய்ஸ் அஷ்ரஃப் ஆகியோர் இதில் கலந்துகொள்ளவுள்ளனர்.
இதுதவிர, இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டியை காண பாலிவுட் நடிகர் சுனில் ஷெட்டி, ஹர்திக் பாண்ட்யாவின் காதலி நடிகை மஹீகா சர்மா, பும்ராவின் மனைவி சஞ்சனா கணேசன் உள்ளிட்டோரும் கொழும்பு வந்தடைந்துள்ளனர்.
இவர்களுடன் இந்திய அணிக்காக 2024ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றவரும், இப்போது இந்த தொடரின் தூதராகவும் இருக்கும் ரோஹித் சர்மாவும் கொழும்பு வருவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.