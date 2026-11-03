நியூசிலாந்து ஒருநாள் தொடர்| உலக சாதனைகளைத் தகர்க்கக் காத்திருக்கும் விராட் கோலி-ரோஹித் சர்மா!
விராட் கோலி லிஸ்ட் ஏ சதங்கள் மற்றும் சேஸிங் சாதனைகளை நெருங்கி வரும் நிலையில், ரோஹித் சர்மா சர்வதேச மற்றும் சேனா நாடுகளில் புதிய மைல்கற்களை எட்ட காத்திருக்கிறார்.
Published : November 3, 2026 at 3:04 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பல சாதனைகளைத் தகர்க்க இந்திய ஜாம்பவான்களான விராட் கோலியும், ரோஹித் சர்மாவும் தயாராகி வருகின்றனர்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர், நாளை (நவம்பர் 4) முதல் தொடங்குகிறது. இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாகத் தயாராகி வருகின்றனர். அதிலும் குறிப்பாக, கடந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடருக்குப் பிறகு இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகிய இருவரும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாடவுள்ளதால் அவர்கள் மீதான எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
குறிப்பாக, எதிர்வரும் 2027ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பைத் தொடருக்குத் தயாராகும் வகையில் இந்திய அணி இத்தொடரை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இதனால் இந்த ஒருநாள் தொடரில் இந்திய அணியின் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில், இந்த ஒருநாள் தொடரின் மூலம் ஜாம்பவான்கள் விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் சில சாதனைகளைப் படைக்கும் வாய்ப்பையும் பெற்றுள்ளனர்.
🎥 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐓-𝟏 💙 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/DK3QDMgCMR— BCCI (@BCCI) November 3, 2026
விராட் கோலி எதிர்நோக்கும் சாதனைகள்
லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட்டில் முதலிடம்: தற்போது லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட்டில் அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர்களின் பட்டியலில் சச்சின் டெண்டுல்கர் மற்றும் விராட் கோலி தலா 60 சதங்களுடன் முதலிடத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர். சச்சின் 538 இன்னிங்ஸ்களில் இந்த சாதனையைச் செய்த நிலையில், கோலி 340 இன்னிங்ஸ்களிலேயே இதனை எட்டியுள்ளார். இந்நிலையில், இத்தொடரில் கோலி மேலும் ஒரு சதம் அடித்தால், 61 சதங்களுடன் லிஸ்ட் ஏ வரலாற்றில் அதிக சதங்களை அடித்த வீரர் என்ற உலக சாதனையைப் படைப்பார்.
நியூசிலாந்துக்கு எதிராக அதிக ரன்கள்: நியூசிலாந்துக்கு எதிராக ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் குவித்த சாதனையை ஆஸ்திரேலியாவின் ரிக்கி பாண்டிங் (50 இன்னிங்ஸ்களில் 1971 ரன்கள்) தன்வசம் வைத்துள்ளார். அதேசமயம் விராட் கோலி 36 இன்னிங்ஸ்களில் 1897 ரன்களுடன் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார். இந்நிலையில், இந்த ஒருநாள் தொடரில் அவர் மேலும் 76 ரன்கள் எடுக்கும் பட்சத்தில் ரிக்கி பாண்டிங் சாதனையைத் தகர்த்துப் புதிய சாதனை படைப்பார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
3ஆவது வரிசையில் 13,000 ரன்கள்: இதுதவிர, சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 3ஆவது வரிசை பேட்டராகக் களமிறங்கி 13,000 ரன்களைக் கடந்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையைப் படைக்கும் வாய்ப்பையும் விராட் கோலி பெற்றுள்ளார். அவர் தற்போது வரையிலும் 12,988 ரன்களைக் குவித்துள்ள நிலையில், இந்த மைல்கல்லை எட்ட 12 ரன்கள் மட்டுமே தேவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சச்சினை முந்தக் காத்திருக்கும் கோலி: சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகளில் இலக்கைத் துரத்தும் போது அதிக ரன்கள் குவித்த வீரராக 8,720 ரன்களைக் குவித்து சச்சின் டெண்டுல்கர் முதலிடத்தில் உள்ளார். அதேசமயம் விராட் கோலி 8,667 ரன்களுடன் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார். இந்நிலையில், இத்தொடரில் விராட் கோலி 54 ரன்களைச் சேர்க்கும் பட்சத்தில் சச்சின் டெண்டுல்கரின் சாதனையை முறியடித்துப் புதிய வரலாறு படைப்பார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சேனா நாடுகளில் வரலாற்றுச் சாதனை: ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் ஏற்கனவே தொடர் நாயகன் விருதை வென்றுள்ள விராட் கோலி, இந்த நியூசிலாந்து தொடரிலும் அந்த விருதை வெல்லும் பட்சத்தில், அனைத்து 'சேனா' நாடுகளிலும் தொடர் நாயகன் விருது வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைப்பார்.
ரோஹித் சர்மா எதிர்நோக்கும் சாதனைகள்
அதிக முறை 50+ ரன்கள்: இந்த நியூசிலாந்து தொடர் விராட் கோலிக்கு மட்டுமின்றி, நட்சத்திர வீரர் ரோஹித் சர்மாவுக்கும் சாதனைகளைப் படைக்கும் தொடராகவும் உள்ளது. அந்தவகையில், ரோஹித் சர்மா இத்தொடரில் இரண்டு 50+ ஸ்கோர்களை அடிக்கும் பட்சத்தில் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 100+ முறை இந்த மைல்கல்லை எட்டிய 3ஆவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையைப் பெறவுள்ளார். இதற்கு முன் சச்சின் டெண்டுல்கர் மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் மட்டுமே இந்தியா சார்பில் இந்த மைல்கல்லை எட்டியுள்ளனர்.
சேனா நாடுகளில் 5000 ரன்கள்: தென்னாப்பிரிக்கா, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகளில் இதுவரை 123 ஒருநாள் இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடியுள்ள ரோஹித் சர்மா, 4,964 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இந்நிலையில், இந்த தொடரில் அவர் மேற்கொண்டு 36 ரன்களைச் சேர்க்கும் பட்சத்தில், சேனா நாடுகளில் 5000 ரன்களைக் கடந்த இந்திய தொடக்க வீரர் என்ற சாதனையைப் படைக்கும் வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளார்.
|இதையும் படிங்க
21,000 சர்வதேச ரன்கள்: சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இதுவரை 517 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ரோஹித் சர்மா, 52 சதங்கள் மற்றும் 113 அரைசதங்கள் என 20,652 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இந்நிலையில், 5 போட்டிகள் கொண்ட இந்த ஒருநாள் தொடரில் அவர் 348 ரன்களைச் சேர்க்கும் பட்சத்தில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 21,000 ரன்களைப் பூர்த்தி செய்வார். இதன் மூலம் சச்சின் டெண்டுல்கர், விராட் கோலி ஆகியோருக்குப் பின் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இந்த மைல்கல்லை எட்டும் 3ஆவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெறுவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.