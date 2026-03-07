ETV Bharat / sports

இந்திய ரசிகர்களை அமைதிப்படுத்துவதே எங்கள் குறிக்கோள்- கம்மின்ஸை பின்தொடரும் சான்ட்னர்

டி20 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நியூசிலாந்து அணி கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர், அஹ்மதாபாத்தில் கூடும் இந்திய ரசிகர்களை அமைதிப்படுத்துவதே எங்களின் இலக்கு என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா vs நியூசிலாந்து
இந்தியா vs நியூசிலாந்து (IANS)
March 7, 2026

அஹமதாபாத்: இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டி நாளை அஹ்மதாபாத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையில் நடப்பு சாம்பியன் என்ற அந்தஸுடன் இந்திய அணியும், மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையில் முதல் உலகக் கோப்பை வெல்லும் முனைப்புடன் உள்ள நியூசிலாந்து அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளனர்.

மேலும் இதற்காக இரு அணி வீரர்களும், அஹமதாபாத் சென்றடைந்துள்ளதுடன், தீவிரமான பயிற்சிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், 2026 டி20 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நியூசிலாந்து அணி கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர், அஹமதாபாத்தில் கூடும் இந்திய ரசிகர்களை அமைதிப்படுத்துவதே எங்களின் இலக்கு என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து பேசிய அவர், "நாங்கள் நாளை ஒரு மிகப் பெரிய சவாலை எதிர்கொள்ள காத்திருக்கிறோம். ஏனெனில் அஹமதாபாத்தில், இந்திய ரசிகர்களுக்கு மத்தியில் விளையாடுவது அவ்வளவு எளிதான விஷயம் அல்ல. இருப்பினும் இந்திய ரசிகர்களை அமைதிப்படுத்துவதே எங்களுடைய முதன்மை இலக்கு. ஆனால் அதில் பெரும் சவால்கள் இருப்பதையும் நாங்கள் அறிவோம்.

மேலும் சொந்த மண்ணில் விளையாடுவதால், இந்தியா மீது தான் அதிக அழுத்தம் இருக்கும். நாங்கள் 'அண்டர்டாக்' ஆகக் களமிறங்குவதையே விரும்புகிறோம். கோப்பையை வெல்வது எனக்குப் பிரச்சினையில்லை. ஆனால் நாங்கள் இந்த தொடரில் மிகவும் சீராக விளையாடி உள்ளோம். அதனால் இம்முறை கோப்பையை வெல்வதற்காக இந்திய ரசிகர்களின் மனங்களை ஒருமுறை உடைப்பதில் எங்களுக்கு எந்தத் தயக்கமும் இல்லை" என்று தெரிவித்தார்,

தொடர்ந்து பேசிய சான்ட்னர், "நாங்கள் பலமுறை இந்தியாவுக்கு எதிராக சவால்களை கொடுத்துள்ளோம். மேலும் சமீபத்தில் விளையாடிய இரு தரப்பு தொடர்களிலிருந்தும் நாங்கள் நிறைய விஷயங்களைக் கற்றுக் கொண்டோம். ஆனால் உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியானது இருதரப்பு தொடரைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதாகும். அதனால் இப்போட்டியை கூடுதல் கவனத்துடன் எதிர்கொள்ள இருக்கிறோம்" என்றார்.

மேலும், "இந்த போட்டியில் இந்திய அணி தொடக்கம் முதல் இறுதிவரை ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தும், அவர்களை தடுப்பதற்கான ஒரே வழி, டாப் ஆர்டர் வீரர்களின் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவது மட்டும் தான். அப்படி செய்தால் மட்டுமே இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற முடியும். ஏனெனில் ஒரு அணியை 220 ரன்களில் கட்டுப்படுத்தினால், நிச்சயம் உங்களுக்கான வெற்றி வாய்ப்பு இருக்கும்" என்று கூறியுள்ளார்.

முன்னதாக கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னதாக ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ், 'ரசிகர்களை அமைதியாக்குவதே இலக்கு' என்று அதே பாணியில் தற்சமயம் மிட்செல் சான்ட்னரும் கூறியுள்ளது இந்திய ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாகியுள்ளது. இதனால் நாளைய போட்டி மீதான ரசிகர்களுடைய எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

