இந்தியா vs நியூசிலாந்து | கே.எல். ராகுல் அபார சதம்; 'சேனா' நாடுகளில் புதிய வரலாற்றுச் சாதனை!
தென்னாப்பிரிக்கா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய 4 சேனா (SENA) நாடுகளிலும் சதம் விளாசிய முதல் இந்தியத் தொடக்க வீரர் என்ற மாபெரும் உலக சாதனையை ராகுல் நிகழ்த்தியுள்ளார்.
Published : November 21, 2026 at 6:55 AM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் கே.எல். ராகுல் சதம் விளாசி அசத்தியதுடன், சர்வதேச கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக அரிதான சாதனை ஒன்றையும் நிகழ்த்தியுள்ளார்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி வெலிங்டனில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 368 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் 175 ரன்களையும், கிளென் பிலிப்ஸ் 118 ரன்களையும் எடுத்தனர். இந்திய அணி தரப்பில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 4 விக்கெட்டுகளையும், ஆகாஷ் தீப் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
அதன்பின் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கி விளையாடி வரும் இந்திய அணி, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் கே.எல். ராகுலின் அரைசதங்கள் மூலம் இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 159 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதையடுத்து இன்று தொடங்கிய மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தை கே.எல். ராகுல் 52 ரன்களுடனும், தேவ்தத் படிக்கல் 16 ரன்களுடனும் தொடர்ந்தனர்.
KL Rahul brings up his 1️⃣3️⃣th Test century with effortless poise! 🫡 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test Day 3, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/DFjoY1c4En— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 21, 2026
இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கே.எல். ராகுல் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தனது 13ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். இப்போட்டியில் அவர் சதம் விளாசியதன் மூலம் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் சேனா (SENA) நாடுகளான தென்னாப்பிரிக்கா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்தில் சதம் விளாசிய முதல் இந்திய தொடக்க வீரர் என்ற வரலாற்று சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.
மேலும் ஆசிய அளவில் சயீத் அன்வருக்குப் பின் இந்த சாதனையைப் படைக்கும் இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையையும் பெற்றுள்ளார். இதுதவிர சேனா நாடுகளில் சதம் விளாசிய 5ஆவது இந்தியர் மற்றும் 8ஆவது ஆசிய வீரர் என்ற பெருமைகளையும் கே.எல். ராகுல் பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன் முகமது அசாருதீன், சச்சின் டெண்டுல்கர், ராகுல் டிராவிட் மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் மட்டுமே இந்த மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
HUNDRED for #TeamIndia's vice-captain @klrahul 👏👏 A historic century for KL Rahul as he becomes the only Indian opener to score centuries across SENA countries 🙌🙌 #NZvIND https://t.co/Qk9NA09G9G— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
சேனா டெஸ்ட் சதங்கள் அடித்த ஆசிய வீரர்கள்
- முகமது அசாருதீன்
- சச்சின் டெண்டுல்கர்
- சயீத் அன்வர்
- ராகுல் டிராவிட்
- யூனிஸ் கான்
- குமார் சங்கக்கார
- விராட் கோலி
- கே.எல். ராகுல்
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அதேசமயம் அவருடன் இணைந்து விளையாடி வரும் தேவ்தத் படிக்கல்லும் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார். இதன் மூலம் இருவரும் இணைந்து 2ஆவது விக்கெட்டிற்கு 100 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தியுள்ளனர். இதன் மூலம் இந்திய அணி தற்போது வரையிலும் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 264 ரன்களைக் குவித்துள்ளது. இந்த இன்னிங்ஸில் இந்திய அணி மேலும் 104 ரன்களை எடுக்கும் பட்சத்தில் முன்னிலை பெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.