இந்தியா vs நியூசிலாந்து: வெற்றியை தீர்மானிக்க வீரர்கள் எதிர் கொள்ள இருக்கும் சவால்கள்
இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இந்த டி20 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியை தீர்மானிக்கப் போகும் முக்கிய 'நேருக்கு நேர்' மோதல்கள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
Published : March 7, 2026 at 4:40 PM IST
அஹமதாபாத்: இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வரும் ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் மார்ச் 8ஆம் தேதி அகமதாபாத்தில் நடைபெற இருக்கும் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இதற்காக இவ்விரு அணி வீரர்களும் அகமதாபாத்தில் தீவிர பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் இந்த இறுதிப் போட்டியை தீர்மானிக்கப்போகும் முக்கிய 'நேருக்கு நேர்’ மோதல்கள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
நியூசிலாந்து பந்து வீச்சாளர்கள் vs இந்திய பேட்டர்கள்
ரச்சின் ரவீந்திரா: நியூசிலாந்து அணியின் ரச்சின் ரவீந்திரா இந்திய பேட்டர்களுக்கு சற்று தலைவலியாக இருப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏனெனில் அவர் இந்தத் தொடரில் இதுவரை 11 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளார். குறிப்பாக இவர் வலது கை பேட்டர்களுக்கு கூடுதல் நெருக்கடியை வழங்குவார் என்பதால், சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோரு சவாலாக இருப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
லோக்கி ஃபெர்குசன்: நியூசிலாந்தின் அதிவேக பவுலரான லோக்கி ஃபெர்குசன், இந்திய வீரர்களுக்கு பெரும் சவாலாக இருப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிலும் குறிப்பாக அவர் 150 கி.மீ வேகத்திற்கு மேல் பந்து வீசுவார் என்பது கூடுதல் சிறப்பாகும். இதனால் அவர் இந்த போட்டியிலும் நியூசிலாந்து அணியின் துருப்புச்சீட்டாக இருப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மிட்செல் சாண்ட்னர்: நியூசிலாந்து அணியின் கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர், தன்னுடைய அபாரமான பந்துவீச்சின் மூலம் உலகின் பல நட்சத்திர பேட்டர்களையும் ஸ்தம்பிக்க வைத்துள்ளார். அதிலும் அவர் கடந்த சில ஆண்டுகளாக வீசிவரும் ஸ்லோவர் பந்துகளை கணிக்க முடியாமல் தடுமாறி வருகின்றனர். இதனால் இந்த போட்டியில் அவர் நிச்சயமாக இந்திய பேட்டர்களுக்கு சற்று கூடுதல் சவாலை வழங்குவார் என்று கணிக்கப்படுகிறது.
இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் vs நியூசிலாந்து பேட்டர்கள்
ஜஸ்பிரீத் பும்ரா: நியூசிலாந்து அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்களான ஃபின் ஆலன் மற்றும் டிம் செஃபெர்ட் ஆகியோர் தங்களுடைய அபாரமான ஃபார்மை தொடர்ந்து வருகின்றனர். அதிலும் குறிப்பாக, அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஃபின் ஆலன் சதம் விளாசி அசத்தினார். அதனால் அவர்களை கட்டுப்படுத்தும் பொறுப்பு பும்ராவுக்கு உள்ளது. சர்வதேச அரங்கில் மிகவும் வெற்றிகரமான பவுலர் என்ற பெருமையை வைத்துள்ள பும்ரா, நியூசிலாந்துக்கு எதிராகவும் அதனை செய்வாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
அர்ஷ்தீப் சிங்: இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணியின் மிகவும் இரண்டாவது வெற்றிகரமான வேகப்பந்து வீச்சாளராக அர்ஷ்தீப் சிங் உள்ளார். அதிலும் குறிப்பாக புதிய பந்தில் அவர், அதிகமாக ஸ்விங் செய்வார் என்பதால் நிச்சயம் போட்டியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என்று கணிக்கப்படுகிறது. அதனால் நியூசிலாந்து பேட்டர்களுக்கு எதிராக அவர் தொடக்கத்திலேயே விக்கெட்டை வீழ்த்தி ஆதிக்கம் செலுத்துவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குல்தீப் யாதவ் & வருண் சக்ரவர்த்தி: இந்த போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியின் மிகப்பெரும் சவால் என்னவெனில் இந்திய அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள்தான். அதிலும் குறிப்பாக குல்தீப் யாதவ் மற்றும் வருண் சக்ரவர்த்தி ஆகியோர் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக மிகச்சிறந்த சாதனைகளை வைத்துள்ளனர். இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் அவர்கள் இருவரும் ஒரு சேர விளையாடினால், அது நியூசிலாந்து அணிக்கு மேலும் அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும்.
நரேந்திர மோடி மைதானம்
இறுதிப் போட்டி நடைபெற இருக்கும் நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாக இருந்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக இந்த மைதானத்தின் முதல் இன்னிங்ஸ் சரசாரி ஸ்கோரானது 174 ரன்களாக உள்ளது. மேலும் இங்கு இரவு நேரங்களில் பனியின் தாக்கம் இருக்கும் என்பதால். டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பந்துவீசுவது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கலாம்.
நேருக்கு நேர்: டி20 உலகக் கோப்பையில்
இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இதுவரை மூன்று முறை நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளன. இதில் நியூசிலாந்து அணியானது மூன்று போட்டிகளிலும் இந்திய அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், ஆதிக்கத்தையும் செலுத்தியுள்ளது. அதனால் இந்த முறை நியூசிலாந்தின் ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதுடன், கோப்பையையும் கைப்பற்றி இந்திய அணி பதிலடி கொடுக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.