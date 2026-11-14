இந்தியா vs நியூசிலாந்து 5ஆவது ஒருநாள் | நியூசிலாந்துக்கு பதிலடி கொடுத்து தொடரை வெல்லுமா இந்தியா?
இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவரை 127 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், அதில் இந்தியா 65 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
Published : November 14, 2026 at 4:34 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் 5ஆவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி நாளை (நவம்பர் 15) மவுண்ட் மவுங்கானுயில் உள்ள பே ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும், 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் விளையாடி வருகிறது. இதில் தற்சமயம் இரு அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் இந்த ஒருநாள் தொடரில் இதுவரை 4 போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், இந்திய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் 5ஆவது ஒருநாள் போட்டி நாளை மவுண்ட் மவுங்கானுயில் நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கெனவே தொடரில் 2-1 என முன்னிலையில் உள்ள இந்திய அணி, இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்று ஒருநாள் தொடரைக் கைப்பற்றுமா அல்லது நியூசிலாந்து அணி இப்போட்டியை வென்று தொடரை 2-2 எனச் சமன் செய்யுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
🚨 News 🚨 Gurnoor Brar added to #TeamIndia’s squad for #NZvIND Tests More details on the squad updates ▶️ https://t.co/hYDKOnjK5e https://t.co/wz9kSubfzZ— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
இந்திய அணி
அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் மற்றும் முன்னணி வீரர்கள் டெஸ்ட் தொடருக்குத் தயாராகி வரும் நிலையில், கடைசி இரண்டு போட்டிகளுக்கான இந்திய அணி கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும், இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் குர்னூர் பிரார் டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்டதால், அவர் நாளைய போட்டியில் விளையாட மாட்டார். அவருக்குப் பதிலாக மாற்று வீரர் எவரும் அறிவிக்கப்படவில்லை.
இருப்பினும் சீனியர் நட்சத்திர வீரர்களான ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் இருப்பது அணிக்கு மிகப்பெரும் பலமாக இருந்து வருகிறது. அவர்களுடன் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், திலக் வர்மா, இஷான் கிஷன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஆகியோர் பலம் சேர்க்கின்றனர். அணியின் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில் முகமது சிராஜ், அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் இந்திய அணியின் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறார்கள்.
நியூசிலாந்து அணி
மறுபுறம், மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி, கடந்த போட்டியில் பெற்ற இமாலய வெற்றியின் உத்வேகத்துடன், ஒருநாள் தொடரைச் சமன் செய்யும் முனைப்பில் நாளை களமிறங்கவுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் வில் யங் மற்றும் டிம் செய்ஃபெர்ட் ஆகியோர் அணிக்கு வலு சேர்க்கின்றனர். அவர்களுடன் நிக் கெல்லி, ஃபின் ஆலன், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப் ஆகியோரும் உள்ளனர்.
A new PB in ODIs for Will Young 😮💨 https://t.co/VL1DWCDWD7— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 13, 2026
அணியின் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில் கடந்த போட்டியில் அபாரமாகச் செயல்பட்ட மேட் ஹென்றிக்கு இந்தப் போட்டியில் ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் அணியின் கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர், ஜேக்கப் டஃபி, பிளெர் டிக்னர், மேத்யூ ஃபிஷர் உள்ளிட்டோர் அணியின் பக்கபலமாக உள்ளனர். இதனால் இப்போட்டியிலும் நியூசிலாந்து அணி வெற்றிபெற்று தொடரைச் சமன் செய்ய முயற்சிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவரை 127 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்தியா 65 போட்டிகளிலும், நியூசிலாந்து 53 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதுதவிர 9 போட்டிகளில் முடிவு எட்டப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேரலை விவரம்
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 5ஆவது ஒருநாள் போட்டி இந்திய நேரப்படி காலை 7.30 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. இந்தப் போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் (DD Sports) தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் சோனி லிவ் ஒடிடி தளத்தில் நேரடி ஒளிபரப்பைக் காண முடியும்.
5वें और आखिरी वनडे में टीम इंडिया की नजर जीत पर होगी। मुकाबला अपने नाम करते ही भारत 3-1 से वनडे सीरीज अपने नाम कर लेगा। 📅 15 नवंबर | रविवार ⏰ सुबह 7:30 बजे से 📍 बे ओवल, माउंट माउंगानुई 📺 सीधा प्रसारण DD Sports (DD Free Dish) पर। #NZvIND #TeamIndia https://t.co/dIk9Rz3qAm— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) November 14, 2026
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உத்தேச லெவன்
இந்திய அணி: ரோஹித் சர்மா, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), இஷான் கிஷன், நமன் தீர், அக்ஷர் படேல், குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், அர்ஷ்தீப் சிங், யஷ் தாக்கூர் / ஆகிப் நபி.
நியூசிலாந்து அணி: டிம் செய்ஃபெர்ட், வில் யங், நிக் கெல்லி, டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட், ஃபின் ஆலன், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), கிறிஸ்டியன் கிளார்க், பிளேயர் டிக்னர், ஜேக்கப் டஃபி, மேத்யூ ஃபிஷர்.