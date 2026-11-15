இந்தியா vs நியூசிலாந்து | ரோஹித், கோலி ஏமாற்றம்... 209 ரன்களுக்குச் சுருண்டது இந்தியா!
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 5ஆவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா (7), விராட் கோலி (5) ஆகியோர் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தினர்.
Published : November 15, 2026 at 11:00 AM IST
ஹைதராபாத்: பே ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 5ஆவது ஒருநாள் போட்டியில், டாஸ் இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 209 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஆல்-அவுட்டானது.
இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 5ஆவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி இன்று மவுன்ட் மவுங்கானுயிலுள்ள பே ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் அறிமுக வீரர் யாஷ் தாக்கூர் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சிராஜ் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்யக் களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அணியின் நட்சத்திர தொடக்க ஆட்டக்காரர் ரோஹித் சர்மா 7 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத்தொடர்ந்து மற்றொரு நட்சத்திர வீரரான விராட் கோலியும் 5 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். மேற்கொண்டு நிதானமாக விளையாடி வந்த ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டும் 18 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
Axar Patel brings out two delightful shots through the off-side to keep the scoreboard moving! 👏 Watch Hero Vida India Tour of New Zealand, 5th ODI, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/GcdnykatJS— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 15, 2026
இதனால் இந்திய அணி 34 ரன்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. பின்னர் களமிறங்கிய கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் 22 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு பெவிலியன் திரும்பினார். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த அக்ஸர் படேல் மற்றும் இஷான் கிஷன் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி விக்கெட் இழப்பைத் தடுத்ததுடன், அணியின் ஸ்கோரையும் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர்.
இதில் இருவரும் இணைந்து 50 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், அக்ஸர் படேல் 5 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 46 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். தொடர்ந்து களமிறங்கிய நமன் தீர் 22 ரன்களுக்கும், ஆகிப் நபி 5 ரன்களுக்கும், யாஷ் தாக்கூர் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதேசமயம் அரைசதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட இஷான் கிஷனும் 46 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
Innings Break! After having put to bat first, #TeamIndia are all out for 209 runs in 42.1 overs in the 5th ODI. Scorecard - https://t.co/wqxhoXb2WC #NZvIND https://t.co/OzZxPxZhQZ— BCCI (@BCCI) November 15, 2026
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இறுதியில் அர்ஷ்தீப் சிங் அதிரடியாக விளையாடி 2 சிக்ஸர்களுடன் 14 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். இதனால் இந்திய அணி 42.1 ஓவர்களில் 209 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. நியூசிலாந்து தரப்பில் கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் மற்றும் ஜேக்கப் டஃபி ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளையும், மேத்யூ ஃபிஷர் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.