இந்தியா vs நியூசிலாந்து | அர்ஷ்தீப், அக்ஸர் மிரட்டல் பந்துவீச்சு; நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி ஒருநாள் தொடரை வென்றது இந்தியா!
நியூசிலாந்து அணிக்கு இந்த த்ரில் வெற்றி மூலம், 2019ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு நியூசிலாந்து மண்ணில் தனது முதல் இருதரப்பு ஒருநாள் தொடரை இந்திய அணி கைப்பற்றி வரலாறு படைத்துள்ளது.
Published : November 15, 2026 at 3:40 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 5ஆவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 22 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றி பெற்றதுடன், தொடரையும் 3-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 5ஆவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி இன்று மவுன்ட் மவுங்கானுயிலுள்ள பே ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் அறிமுக வீரர் யாஷ் தாக்கூர் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சிராஜ் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி சீரான இடைவெளியில் விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. இதனால் இந்திய அணி 42.1 ஓவர்களில் 209 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. இதில் அதிகபட்சமாக இஷான் கிஷன் மற்றும் அக்ஸர் படேல் தலா 46 ரன்களைச் சேர்த்தனர். நியூசிலாந்து தரப்பில் கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் மற்றும் ஜேக்கப் டஃபி ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
DSP TRULY ON DUTY. Miyaan didn't come all this way just to block! 🤭 Watch HERO VIDA India Tour of New Zealand, 5th ODI, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/zpN7JFuB4x— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 15, 2026
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணியும் தொடக்கத்திலேயே தடுமாறியது. அணியின் தொடக்க வீரர்கள் டிம் செய்ஃபெர்ட் 14 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, வில் யங்கும் 22 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த நிக் கெல்லி மற்றும் டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட் இணை நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் விக்கெட் இழப்பைத் தடுத்ததுடன், சீரான வேகத்தில் ஸ்கோரையும் உயர்த்தியது.
இதில் நிக் கெல்லி 24 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய நட்சத்திர வீரர் ஃபின் ஆலனும் ஒரு ரன்னில் விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார். தொடர்ந்து களமிறங்கிய மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் 21 ரன்களிலும், நிதானமாக விளையாடி வந்த டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட் 31 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். இதனால் நியூசிலாந்து அணி 119 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.
Virat Kohli makes amends with a safe catch at long-on as Axar gets Duffy! Watch HERO VIDA India Tour of New Zealand, 5th ODI, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/uaS813Ylad— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 15, 2026
அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் - கிறிஸ்டியன் கிளார்க் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. ஒருகட்டத்தில் நியூசிலாந்து அணி எளிதாக வெற்றிபெறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் ஒரு பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்களுடன் 24 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து கிறிஸ்டியன் கிளார்க்கும் 16 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார்.
தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களில் பிளேர் டிக்னர் 14 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் மற்ற வீரர்கள் சோபிக்கத் தவறினர். இதனால் நியூசிலாந்து அணி 48.1 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 187 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அர்ஷ்தீப் சிங் 3 விக்கெட்டுகளையும், முகமது சிராஜ் மற்றும் அக்ஸர் படேல் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
Axar draws Tickner out, Ishan adds the finishing touches! 🔥👏 Watch HERO VIDA India Tour of New Zealand, 5th ODI, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/7LsCShClwF— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 15, 2026
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இதன் மூலம் இந்திய அணி 22 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை இந்திய அணி 3-1 என்ற கணக்கில் வென்றும் அசத்தியுள்ளது. இப்போட்டியில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அர்ஷ்தீப் சிங் ஆட்டநாயகன் விருதையும், குர்னூர் பிரார் தொடர்நாயகன் விருதை வென்றனர்.