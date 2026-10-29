வைபவ் சூர்யவன்ஷி vs இஷான் கிஷன்: இந்திய அணியில் யாருக்கு இடம்? குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்!
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய கிரிக்கெட் அணி, நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் முதல் 3 போட்டிகளிலும் த்ரில் வெற்றி பெற்று 3-0 என்ற கணக்கில் தொடரைக் கைப்பற்றியுள்ளது.
Published : October 29, 2026 at 5:16 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா-நியூசிலாந்துக்கு இடையிலான நான்காவது டி20 போட்டி நாளை ஆக்லாந்தில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், காயம் காரணமாக விலகியிருந்த நட்சத்திர விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் இஷான் கிஷன் மீண்டும் பயிற்சிக்குத் திரும்பியுள்ளார்.
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய டி20 அணி நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் தற்போது வரை மூன்று டி20 போட்டிகள் நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில், அனைத்து போட்டிகளிலும் இந்திய அணி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளதுடன், 3-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
இந்த நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடரின் நான்காவது டி20 போட்டி நாளை ஆக்லாந்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்திய அணி தொடரை வென்றுள்ள நிலையில், இப்போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்ட முயற்சிக்கும். மறுபக்கம், தொடரை இழந்துள்ள நியூசிலாந்து அணி ஆறுதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்யப் போராடும். இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இப்போட்டிக்கு முன்னதாக இந்திய அணிக்கு நற்செய்தி ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. அந்தவகையில், காயம் காரணமாக கடந்த இரண்டு போட்டிகளில் இருந்து விலகி இருந்த நட்சத்திர வீரர் இஷான் கிஷன், தற்சமயம் மீண்டும் பயிற்சிக்குத் திரும்பியுள்ளார். முன்னதாக இத்தொடரின் முதலாவது போட்டியில் இஷான் கிஷனுக்கு வலது தொடைப் பகுதியில் லேசான தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டது.
📍 Eden Park, Auckland Getting match-ready ahead of the 4️⃣th T20I 👊 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/oQnYURYMLF— BCCI (@BCCI) October 29, 2026
இதன் காரணமாக அவர் கடந்த இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடவில்லை. இந்நிலையில், அவர் மீண்டும் பயிற்சிக்குத் திரும்பியுள்ளதன் காரணமாக நாளை நடைபெறும் நான்காவது டி20 போட்டிக்கான பிளேயிங் லெவனிலும் இஷான் கிஷன் இடம் பிடிப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. இருப்பினும் அவர் யாருடைய இடத்தில் களமிறங்குவார் என்ற கேள்விகள் தற்போது அதிகரித்துள்ளன.
ஏனெனில் இஷான் கிஷன் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடிக்காத நிலையில், அவருடைய இடத்தில் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி விளையாடி வந்தார். கடந்த போட்டியில் அவர் அபிஷேக் சர்மாவுடன் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 133 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பை உருவாக்கி அணியின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்தார். மேலும் அவர் அப்போட்டியில் வெறும் 19 பந்துகளை மட்டுமே எதிர்கொண்டு 4 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 45 ரன்களை விளாசினார்.
இவ்வாறு ஃபார்மில் இருக்கும் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு அடுத்த போட்டியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படுமா என்ற சந்தேகம் அதிகரித்துள்ளது. ஒருவேளை அணி நிர்வாகம் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வாய்ப்பு வழங்க நினைத்தால், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தொடர்ச்சியாக விளையாடி வரும் அபிஷேக் சர்மா அல்லது சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோரில் ஒருவருக்கு இப்போட்டியில் ஓய்வளித்து, அந்த வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம்.
🚨 GOOD NEWS FOR TEAM INDIA 🇮🇳 - Ishan Kishan is in full swing in nets for the 4th T20I against New Zealand. https://t.co/kdffFUuK5j— Johns. (@CricCrazyJohns) October 29, 2026
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இதனால் நாளைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் யார் தொடக்க வீரராகக் களமிறங்குவார்? வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுமா? இஷான் கிஷன் மீண்டும் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்படுவாரா? என பல்வேறு கேள்விகள் ரசிகர்கள் மனதில் எழுந்துள்ளன. இதற்கான பதில் நாளை டாஸ் நிகழ்வின் போதுதான் தெரியவரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.