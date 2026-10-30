4-வது டி20 | இந்திய பந்துவீச்சை துவம்சம் செய்த கிளென் பிலிப்ஸ்... 87 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்து அபார வெற்றி!
இந்தியாவிற்கு எதிரான போட்டியில் சதம் விளாசி நியூசிலாந்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்த கிளென் பிலிப்ஸ், ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : October 30, 2026 at 4:27 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய அணிக்கு எதிரான நான்காவது டி20 போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 87 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான 4-ஆவது டி20 போட்டி ஆக்லாந்தில் உள்ள ஈடன் பார்க் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தார். இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணியில் கிளென் பிலிப்ஸ், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் இணை அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோரை உயர்த்தியது.
இதில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கிளென் பிலிப்ஸ் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது 3-ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 6 பவுண்டரிகள், 10 சிக்ஸர்கள் என 107 ரன்களைக் குவித்தார். அதேபோல் மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் 4 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 65 ரன்களைச் சேர்க்க, நியூசிலாந்து அணி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 259 ரன்களைக் குவித்தது. இந்திய அணி தரப்பில் மயங்க் யாதவ் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
Glenn Phillips goes full throttle to bring up his hundred! 💯 And yes, the John Cena theme was right on cue! 🎶 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 4th T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 30, 2026
அதன்பின் 260 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கிப் புறப்பட்ட இந்திய அணிக்கு முதல் ஓவரிலேயே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அணியின் தொடக்க வீரர் சஞ்சு சாம்சன் பவுண்டரியுடன் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய நிலையில், இரண்டாவது பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய இஷான் கிஷனும் 3 பந்துகளை எதிர்கொண்ட நிலையில், ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்தார்.
இதனால் இந்திய அணி 4 ரன்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த அபிஷேக் சர்மா மற்றும் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இணை அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் இறங்கியது. ஆனால், அவர்களாலும் நீண்ட நேரத்திற்கு நியூசிலாந்து அணியின் பந்துவீச்சைத் தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை. இதில் அபிஷேக் சர்மா 27 ரன்களுக்கும், கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 22 ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழந்தனர்.
The Kiwis are making amends, one stunning catch at a time! 🙌 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 4th T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND https://t.co/7dPMEdVR3K— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 30, 2026
தொடர்ந்து களமிறங்கிய அக்சர் படேல் 7 ரன்களிலும், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி 21 ரன்களிலும், அதிரடியாக விளையாடிய நமன் திர் 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 28 ரன்களிலும், அர்ஷ்தீப் சிங் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இறுதியில் திலக் வர்மாவும் ஒரு பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 35 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார்.
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இதன் காரணமாக இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 172 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது. நியூசிலாந்து அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜேக்கப் டஃபி 4 விக்கெட்டுகளையும், மேத்யூ ஃபிஷர் மற்றும் மிட்செல் சான்ட்னர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 87 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.