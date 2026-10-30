4-வது டி20 | இந்திய பந்துவீச்சை பிரித்து மேய்ந்த கிளென் பிலிப்ஸ், பிரேஸ்வெல் ஜோடி... நியூசிலாந்து இமாலய ரன் குவிப்பு!
இப்போட்டியில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிளென் பிலிப்ஸ், 46 பந்துகளில் தனது 3-ஆவது சர்வதேச டி20 சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார்.
Published : October 30, 2026 at 2:28 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய அணிக்கு எதிரான 4-ஆவது டி20 போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி, கிளென் பிலிப்ஸின் அதிரடி சதத்தின் காரணமாக 260 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான 4-ஆவது டி20 போட்டி ஆக்லாந்தில் உள்ள ஈடன் பார்க் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தார். இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, புவனேஷ்வர் குமார் ஆகியோர் நீக்கப்பட்டு, இஷான் கிஷன் மற்றும் மயங்க் யாதவ் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்யக் களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு, இப்போட்டியிலும் தொடக்கம் சிறப்பானதாக அமையவில்லை. அணியின் தொடக்க வீரர் டிம் செய்ஃபெர்ட் 2 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார். இதையடுத்து ஜோடி சேர்ந்த ஃபின் ஆலன் மற்றும் டேரில் மிட்செல் இணை அதிரடியாக விளையாடி பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட்டது.
Finn Allen doesn't do small hits. 🫣 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 4th T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND https://t.co/vgY8LyKK4v— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 30, 2026
அதன்பின் 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 24 ரன்களில் டேரில் மிட்செல் விக்கெட்டை இழக்க, அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஃபின் ஆலனும் 31 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய பெவான் ஜேக்கப்ஸும் 7 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். இதனையடுத்து ஜோடி சேர்ந்த கிளென் பிலிப்ஸ் மற்றும் மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் இணை பாரபட்சமின்றி இந்திய அணியின் பந்துவீச்சை பிரித்து மேய்ந்தது.
இருவரும் தொடர்ச்சியாக பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட, அணியின் ஸ்கோரும் ராக்கெட் வேகத்தில் உயரத் தொடங்கியது. இதில் இருவரும் இணைந்து 5-ஆவது விக்கெட்டிற்கு 115 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அசத்தினர். அதன்பின் 19 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து அசத்திய மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், 4 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 65 ரன்கள் சேர்த்து தனது விக்கெட்டை இழந்தார்.
Glenn Phillips takes the aerial route, sending four consecutive deliveries sailing over the ropes! 💥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 4th T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND https://t.co/Pi01EhHJvG— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 30, 2026
அதேசமயம் மறுமுனையில் தொடர்ந்து சிக்ஸர் மழை பொழிந்த கிளென் பிலிப்ஸ், 46 பந்துகளில் தனது 3-ஆவது சர்வதேச டி20 சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். அதன்பின் 6 பவுண்டரிகள், 10 சிக்ஸர்கள் என 107 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு கிளென் பிலிப்ஸும் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். இருப்பினும் நியூசிலாந்து அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 259 ரன்களைக் குவித்தது.
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இந்திய அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக மயங்க் யாதவ் 3 விக்கெட்டுகளையும், அக்ஸர் படேல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் பிரின்ஸ் யாதவ் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர். இதையடுத்து 260 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கி இந்திய அணி விளையாடவுள்ளது.