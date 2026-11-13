இந்தியா vs நியூசிலாந்து| வில் யங் அதிரடி சதம்; இந்திய அணிக்கு 334 ரன்கள் இலக்கு!
இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய வில் யங் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 5-ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார்.
Published : November 13, 2026 at 11:24 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய அணிக்கு எதிரான நான்காவது ஒருநாள் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி, வில் யங்கின் அதிரடியான சதத்தின் உதவியுடன் 334 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்துள்ளது.
இந்தியா-நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது ஒருநாள் போட்டி இன்று மவுண்ட் மவுங்கானுயில் உள்ள பே ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தார். மேலும் இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், இஷான் கிஷன் மற்றும் நமன் தீர் உள்ளிட்டோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணிக்கு டிம் செய்ஃபெர்ட் மற்றும் வில் யங் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கியது. இதில் அபாரமாக விளையாடிய டிம் செய்ஃபெர்ட் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 85 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், 6 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்கள் என 58 ரன்களைச் சேர்த்திருந்த டிம் செய்ஃபெர்ட் விக்கெட்டை இழந்தார்.
A FIERY SEND-OFF! 😤 Gurnoor Brar gets Tim Seifert, and has a few words to go with it! 🔥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 4th ODI LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizhaw #SonyLIV #NZvIND https://t.co/Y0VE4rtOTc— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 13, 2026
தொடர்ந்து களமிறங்கிய நிக் கெல்லி 4 ரன்களிலும், டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட் 8 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த வில் யங் மற்றும் ஃபின் ஆலன் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய வில் யங் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 5-ஆவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார்.
அதேசமயம் மறுமுனையில் அரைசதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஃபின் ஆலன் 5 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 41 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து 14 பவுண்டரிகள் மற்றும் 4 சிக்ஸர்களுடன் 125 ரன்களைக் குவித்திருந்த வில் யங்கும் விக்கெட்டை இழந்தார். தொடர்ந்து களமிறங்கிய மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் 15, கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர் 24, கிறிஸ்டியன் கிளார்க் 22 ரன்கள் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
A TON OF CLASS! 💯 Will Young gets to a well-deserved ODI hundred off just 88 balls. Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 4th ODI LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/HKgrgh9xdD— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 13, 2026
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அதன்பின் களமிறங்கிய வீரர்களும் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதனால் நியூசிலாந்து அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 333 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் ஆகிப் நபி, குர்னூர் பிரார் மற்றும் அக்ஸர் படேல் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். இதையடுத்து 334 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் இந்திய அணி விளையாடவுள்ளது.