இந்தியா vs நியூசிலாந்து | 89 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்; இந்தியா படைத்த மோசமான சாதனைகள்!
நியூசிலாந்துக்கு எதிராக 244 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா தோல்வியைத் தழுவியது, ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியாவின் இரண்டாவது மிகப்பெரும் தோல்வியாக அமைந்துள்ளது.
Published : November 13, 2026 at 4:51 PM IST
ஹைதராபாத்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான நான்காவது ஒருநாள் போட்டியில், 334 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கைத் துரத்திய இந்திய அணி 89 ரன்களுக்குச் சுருண்டு 244 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியடைந்தது
நியூசிலாந்து மண்ணில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, தற்சமயம் 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான நான்காவது ஒருநாள் போட்டி இன்று மவுண்ட் மவுங்கானுயில் உள்ள பே ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி, 334 ரன்கள் எனும் இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்தது.
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணி வீரர்கள், நியூசிலாந்தின் வேகப்பந்து வீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். இதன் காரணமாக இந்திய அணி 26.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 89 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது. இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி 244 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
Will Young with his 5th ODI Century and first against India 🖤🤍 Watch all the action LIVE in NZ on Sky Sport. https://t.co/0PzrqDsOmZ— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 13, 2026
இந்தப் போட்டியில் நியூசிலாந்து தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய மேட் ஹென்றி, 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவினார். இதன் காரணமாக அவருக்கு இந்தப் போட்டிக்கான ஆட்டநாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது. ஒருபக்கம் நியூசிலாந்து அணி இமாலய வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்திய நிலையில், மறுபக்கம் இந்திய அணி சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் சில மோசமான சாதனைகளைப் படைத்துள்ளது.
முதல் ஓவரிலேயே சரிந்த இந்தியா
இன்னிங்ஸின் முதல் ஓவரிலேயே நட்சத்திர வீரர்களான ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி மற்றும் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகிய மூவரும் 'டக்-அவுட்' ஆகி வெளியேறியது ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் ரசிகர்களையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. இதன் மூலம் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்திய அணி தனது முதல் 3 விக்கெட்டுகளை எந்த ரன்னும் எடுக்காமல் இழந்தது இதுவே முதல் முறையாகும். அதேசமயம், சர்வதேச ஒருநாள் போட்டியின் முதல் ஓவரிலேயே 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய உலகின் மூன்றாவது பந்துவீச்சாளர் என்ற சாதனையை மேட் ஹென்றி சமன் செய்தார்.
இந்தியாவின் மோசமான சாதனைகள்
மேற்கொண்டு இந்திய அணி இப்போட்டியில் 244 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியைத் தழுவியது. இதன் மூலம் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ரன்கள் அடிப்படையில் இந்திய அணி சந்தித்த இரண்டாவது மிகப்பெரிய தோல்வியாக இது அமைந்துள்ளது. இதற்கு முன்பு கடந்த 2000-ம் ஆண்டு ஷார்ஜாவில் இலங்கைக்கு எதிராக 245 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோற்றதே இதுநாள் வரையிலும் இந்திய அணியின் மோசமான தோல்வியாக இருந்து வருகிறது.
Lowest ODI Score by India 54 v Srilanka (Sharjah, 2000) 63 v Australia (Sydney, 1981) 78 v Srilanka (Kanpur, 1986) 79 v Pakistan (Sialkot, 1978) 88 v Newzealand (Dambulla, 2010) 𝟴𝟵 v Newzealand (Mount Maunganui, 2026)* 91 v Southafrica (Durban, 2006) 92 v Newzealand (Hamilton, 2019) #NZvIND— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) November 13, 2026
இந்தியா சந்தித்த மிகப்பெரிய தோல்விகள்
- 245 ரன்கள் - இலங்கைக்கு எதிராக, ஷார்ஜா, 2000
- 244 ரன்கள் - நியூசிலாந்துக்கு எதிராக, மவுண்ட் மவுங்கானுய், 2026
- 214 ரன்கள் - தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக, மும்பை, 2015
- 208 ரன்கள் - ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக, சிட்னி, 2004
- 202 ரன்கள் - இங்கிலாந்துக்கு எதிராக, லார்ட்ஸ், 1975
- 200 ரன்கள் - நியூசிலாந்துக்கு எதிராக, தம்புல்லா, 2010
இந்திய அணி எடுத்த 89 ரன்கள், ஒருநாள் போட்டிகளில் இந்தியாவின் ஆறாவது குறைந்தபட்ச ஸ்கோராகும். மேலும், நியூசிலாந்துக்கு எதிராகவும், நியூசிலாந்து மண்ணிலும் இந்தியாவின் இரண்டாவது குறைந்தபட்ச ஸ்கோராக இது பதிவாகியுள்ளது. ஒருநாள் போட்டிகளில் இந்திய அணி 100 ரன்களுக்குள் ஆட்டமிழப்பது இது எட்டாவது முறையாகும். இதில் மூன்று முறை நியூசிலாந்துக்கு எதிராகவே நிகழ்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Will Young with his 5th ODI Century and first against India 🖤🤍 Watch all the action LIVE in NZ on Sky Sport. https://t.co/0PzrqDsOmZ— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 13, 2026
100 ரன்களுக்குள் இந்தியா ஆல்-அவுட் ஆன நிகழ்வுகள்
- 54 ரன்கள் - இலங்கைக்கு எதிராக, ஷார்ஜா, 2000
- 63 ரன்கள் - ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக, சிட்னி, 1981
- 78 ரன்கள் - இலங்கைக்கு எதிராக, கான்பூர், 1986
- 79 ரன்கள் - பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக, சியால்கோட், 1978
- 88 ரன்கள் - நியூசிலாந்துக்கு எதிராக, தம்புல்லா, 2010
- 89 ரன்கள் - நியூசிலாந்துக்கு எதிராக, மவுண்ட் மவுங்கானுய், 2026
- 91 ரன்கள் - தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக, டர்பன், 2006
- 92 ரன்கள் - நியூசிலாந்துக்கு எதிராக, ஹாமில்டன், 2019
நியூசிலாந்தின் சாதனை
மறுபுறம், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ரன்கள் அடிப்படையில் நியூசிலாந்து அணி பதிவு செய்த இரண்டாவது மிகப்பெரிய வெற்றி இதுவாகும். இதற்கு முன் கடந்த 2008-ஆம் ஆண்டு அயர்லாந்து அணிக்கு எதிராக 290 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றதே நியூசிலாந்து அணியின் மிகப்பெரிய வெற்றியாக இதுநாள் வரையிலும் நீடித்து வருகிறது.
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நியூசிலாந்தின் மிகப்பெரிய வெற்றிகள்
- 290 ரன்கள் - அயர்லாந்துக்கு எதிராக, அபெர்டீன், 2008
- 244 ரன்கள் - இந்தியாவுக்கு எதிராக, மவுண்ட் மவுங்கானுய், 2026
- 210 ரன்கள் - அமெரிக்காவுக்கு எதிராக, தி ஓவல், 2004
- 206 ரன்கள் - ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக, அடிலெய்டு, 1986
- 204 ரன்கள் - வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக, கிறைஸ்ட்சர்ச், 2017