இந்தியா vs நியூசிலாந்து 3ஆவது டி20: ஹாட்ரிக் வெற்றிக்குக் குறி வைக்கும் இந்தியா; வாழ்வா-சாவா போரில் நியூசிலாந்து!
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் இதுவரை 33 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன நிலையில், இதில் இந்திய அணி 19 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
Published : October 27, 2026 at 8:02 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது டி20 போட்டி இன்று (அக்டோபர் 27) வெல்லிங்டனில் உள்ள ஹென்றி மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் நடைபெற்ற முதல் இரண்டு டி20 போட்டிகளிலும் இந்திய அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் இந்தியா 2-0 என்ற கணக்கில் வலுவான முன்னிலை வகிக்கிறது.
இந்த நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் 3ஆவது டி20 போட்டி இன்று வெல்லிங்டனில் உள்ள ஹென்றி மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்தத் தொடரைக் கைப்பற்றும் முனைப்புடன் இந்தியாவும், இப்போட்டியில் வென்று தொடரில் நீடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நியூசிலாந்தும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளதால், இதில் எந்த அணி வெற்றிபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
இந்திய அணி
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி பேட்டிங்கில் அபாரமான ஃபார்மில் உள்ளது. இரண்டாவது போட்டியில் மிடில் ஆர்டரில் மிரட்டிய திலக் வர்மா மற்றும் முதல் போட்டியில் அதிரடி காட்டிய சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோர் அணிக்கு பெரும் பலமாக உள்ளனர். எனினும், டாப் ஆர்டரில் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி மற்றும் அபிஷேக் சர்மா ஜோடி இந்தப் போட்டியில் இன்னும் நிலையான தொடக்கத்தைத் தர வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர்.
பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில், இந்திய அணி அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் ரன்களை வாரி வழங்கி வருவது பெரும் பிரச்சனையாக உள்ளது. அதிலும் குறிப்பாகச் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் கம்பேக் கொடுத்திருக்கும் புவனேஷ்வர் குமார் இரண்டு போட்டிகளிலும் ரன்களை வாரி வழங்கியது ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இதனால் இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி பந்துவீச்சிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு, ரன்களைக் கட்டுப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நியூசிலாந்து அணி
மறுபுறம், மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணிக்கு இது வாழ்வா சாவா போட்டியாகும். கடந்த போட்டியில் கேப்டன் சான்ட்னர் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி இந்திய பேட்ஸ்மேன்களுக்கு நெருக்கடி கொடுத்தாலும், பேட்டிங்கில் கிளென் பிலிப்ஸ் மற்றும் பெவான் ஜேக்கப்ஸ் ஆகியோரைத் தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்கத் தவறியதே தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், அந்த அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர்களான மேட் ஹென்றி மற்றும் லோக்கி ஃபெர்குசன் ஆகியோரும் காயம் காரணமாக இந்தப் போட்டியில் விளையாடுவது சந்தேகம் எனக் கூறப்படுவதால், அது அணிக்கு மேலும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் இப்போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி சில மாற்றங்களைச் செய்து வலுவாகத் திரும்பி வரும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் இதுவரை 33 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 19 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று அசுர முன்னிலையில் உள்ள நிலையில், நியூசிலாந்து அணி 11 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது. 3 போட்டிகள் முடிவின்றியும், ஒரு போட்டி டையிலும் முடிவடைந்தது.
நேரலை விவரம்
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது டி20 போட்டி இந்திய நேரப்படி இன்று பகல் 12.30 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. இந்தப் போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். அதேசமயம் ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் சோனி லிவ் ஒடிடி தளத்தில் நேரடி ஒளிபரப்பைக் காண முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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உத்தேச லெவன்
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, நமன் தீர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்ஸர் படேல், புவனேஷ்வர் குமார், அர்ஷ்தீப் சிங், மயங்க் யாதவ்.
நியூசிலாந்து அணி: ஃபின் ஆலன், டிம் செய்ஃபெர்ட், டெவோன் கான்வே, டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலிப்ஸ், மைக்கோல் பிரேஸ்வெல், மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ்/ஜேக்கப் டஃபி, ஆடம் மில்னே, கைல் ஜேமிசன், நாதன் ஸ்மித்.